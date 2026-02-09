Unas jornadas gastronómicas para los amantes de la carne en este restaurante de El Puerto: un menú exclusivo donde el fuego y el producto premium marcan el ritmo

Los amantes de la carne ya tienen plan para este fin de semana en El Puerto de Santa María. Del 13 al 15 de febrero, en Piparra ‘Brasas & Vinos’, celebran las Dry Aged Days, unas jornadas gastronómicas para rendir homenaje a la carne de vaca madurada y al fuego como esencia de nuestra cocina.

Durante estos días, solo al medio día, podrás disfrutar de esta experiencia gastronómica que va más allá de una comida o una cena. Estas jornadas gastronómicas se celebran en colaboración con Vacum – Supreme Spanish Meats, uno de los referentes nacionales en selección y maduración de carnes premium, lo que garantiza una materia prima excepcional y un enfoque honesto, técnico y profundamente gastronómico.

“Las Dry Aged Days nacen con la intención de acercar al comensal una experiencia real en torno a la carne madurada, explicando su origen, su proceso y, sobre todo, su sabor. Queremos que cada plato tenga sentido y emoción”, afirma Carlos Saura, CEO de Piparra “Brasas & Vinos”.

Un menú diseñado para disfrutar la carne

El menú de las Dry Aged Days propone un recorrido equilibrado, intenso y lleno de matices, donde la vaca es la gran protagonista. La experiencia comienza con un carpaccio de vaca madurada, elaborado con finas láminas de vaca seleccionada, aliñadas con aceite de oliva virgen extra, escamas de sal, pimienta negra recién molida y queso curado rallado, resaltando la pureza del producto.

Continúa con un pincho anticuchero de mollejas de res, preparado con mollejas de corazón marinadas al estilo anticucho, ensartadas en brocheta y asadas a la parrilla, logrando un equilibrio perfecto entre ahumado y especias.

El tercer pase es un brioche artesano de Angus confitado con salsa criolla de harissa, donde la costilla de Angus cocinada a baja temperatura se deshilacha sobre un brioche tostado, acompañado de una salsa ligeramente picante que aporta frescura y carácter.

Como plato principal, el protagonista absoluto: 350 gramos de chuletón premium de vaca madurada, selección especial Simmental y Cazurra, con una maduración aproximada de 30 días, preparado a la brasa para respetar su jugosidad, textura y profundidad de sabor.

“Trabajar con Vacum nos permite garantizar un estándar muy alto de calidad y coherencia con nuestra forma de entender la cocina: producto, técnica y respeto absoluto por el origen”, señala Carlos Saura.

Precio y disponibilidad

El menú Dry Aged Days tiene un precio de 55 euros por persona, e incluye vino y bebidas, y estará disponible exclusivamente los días 13, 14 y 15 de febrero. Una oportunidad única para disfrutar de una jornada gastronómica en El Puerto de Santa María, pensada para amantes de la carne, del fuego y de las experiencias auténticas en restaurante.