Un bar de Cádiz donde comer bueno, bonito y barato este carnaval: de las tapas más clásicas a las más creativas cerca del Mercado de Abastos

Comer en Cádiz con las tres ‘B’ no es nada difícil. Los bares de la Tacita de Plata ofrecen platos de gran calidad y a buen precio, para que todo aquel que desee descubrir el sabor gaditano pueda irse contento. En Cádiz otra cosa no, pero el tapeo es el que manda. Nada mejor que pedir una variedad de tapas para así probar varias opciones.

Y es que la gastronomía gaditana es tan amplia que en un solo día quizás no te de tiempo a probar todos sus manjares. Aunque si vas a estar varios días y pides tapas pequeñas podrás irte con un buen sabor de boca de Cádiz.

En una semana arrancará el Carnaval de Cádiz en sus calles y será una razón más para disfrutar del mejor ambiente y, por supuesto, de su gastronomía. Así que si este mes de febrero tienes pensado venir a la Tacita de Plata apúntate este bar donde podrás comer “bueno, bonito y barato”.

El Rincón de Meraki se encuentra en la calle Abreu, a unos pasos de la Catedral de Cádiz, en la zona del Mercado Central de Abastos. Un espacio que invita a saborear los sabores gaditanos en el exterior gracias su terraza. En su amplia carta encontrarás una variedad de ensaladas, tapas frías y calientes, fritos, tostas, pan bao y burgers.

Tal y como se puede ver en el vídeo compartido por el creador de contenido @thisandys algunas de las tapas que podrás encontrar la carta son la ensaladilla de atún y langostino, patatas bravas, ensalada de queso de cabra con cebolla caramelizada y frutos secos, cazón en adobo, pan bao con carrillada, flamenquín de pollo con jamón y queso, cazuelita de patatas, huevo y chistorra, el lagarto ibérico, y de postre tarta de queso payoyo con sirope de fresa y torrijas con canela. Todo esto, para dos personas, les salió a 13,50 cada uno. ¿Qué os parece?