Esta es la calle “donde mejor se come” de Cádiz, según Viajar

Cádiz es una de las ciudades de la provincia más famosa por su gastronomía. Aquí las calles huelen a pescaíto frito, las terrazas de los bares del casco antiguo se llenan de gente y siempre hay un rincón por descubrir. Famosa por su historia, cultura y, también, por sus fiestas populares como el Carnaval; siendo estas fechas la ocasión perfecta para venir a disfrutar de su gastronomía.

La prestigiosa revista Viajar no ha pasado por alto la gran fama de su gastronomía. De hecho, ha recordado algunas de las palabras de elogio hacia la cocina gaditana del chef José Andrés. “No se come en ningún lado mejor, y no solo por el producto, sino por las historias que hay detrás” o “los platos de Cádiz tienen alma, y eso es lo que los hace únicos”.

Restaurantes de la provincia de Cádiz como Casa Balbino (Sanlúcar), El Campero (Barbate), el Mercado de Abastos (Zahara de los Atunes) o la Venta Pinto (La Barca de Vejer), son algunos de los favoritos de este prestigioso chef y que la publicación de viajes ha destacado sobre la gastronomía gaditana.

Ahora bien, ¿qué podrás descubrir en la capital gaditana? La prestigiosa revista Viajar ha hablado alto y claro: “Esta es la calle en la que mejor se come de Cádiz”. Es de difícil elección señalar una calle en concreto del casco antiguo de la ciudad, puesto que está repleto de locales donde comer de categoría. Pero para la revista “de la plaza San Juan de Dios derivan las calles Sopranis, Plocia o Nueva, que son algunas de las mejor consideradas a la hora de hablar de experiencia culinaria”.

Calle Sopranis

El más destacado de esta céntrica calle es el bar La Tapería, que ofrece una gran variedad de tapas entre los 2,50 y 5 euros. Sobre sus especialidades “cuentan con algunos platos típicos como tortillitas de camarones o solomillo con salsa mozárabe y frutos secos”. Además, según indica la publicación, “también tienen la opción de convertirlas en media ración y en su carta también tienen montaditos, ensaladas, parrilladas, revueltos y entrantes”.

Destaca también La Rambla, “cuyos orígenes gallegos hacen que sus platos sean una fusión perfecta entre el norte y el sur”. Aquí podrás encontrar platos típicos como la empanada o pulpo a la gallega y también “platos gaditanos como calamares rellenos, pescado a la roteña o almejas a la marinera”.

Calle Plocia

Algo menos común de encontrar en una ciudad son los ultramarinos y en Cádiz podrás descubrir uno de los más emblemáticos. Se trata de La Cepa Gallega “donde se pueden degustar los mejores vinos junto a un buen jamón, queso, caña de lomo o conservas de pescado o vegetales”.

Otro bar de tapas donde se come muy bien es El Garum, “un lugar clave para los vecinos donde probar guisos caseros y otros platos típicos como las ortiguillas o el pescado frito”. Por otro lado, la revista Viajar también recomienda La Fragua, un restaurante familiar de comida tradicional “especializado en carnes”.

Calle Nueva

De aquí no se puede pasar por alto Casa Angelita “donde aúnan tradición y gloria bendita”. Sobre su carta, la publicación destaca “la pesca salada con mojama de Barbate, anchoas, mejillones, zamburiñas o berberechos”. También sirven cocina fría con platos como “gambas cocidas o salpicón de marisco”, así como “lomo de bacalao gratinado con ali-oli”, entre algunos de sus platos calientes. Sin olvidarnos del plato más tradicional de Cádiz, el pescaíto frito, aquí también podrás disfrutar de “puntillitas, chocos y tortillitas”.