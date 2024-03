La Tortillería, un paraíso de tortillas de patatas en la playa de La Barrosa en Chiclana

¿Es la tortilla de patatas como la pizza para Italia? Este símbolo culinario de nuestro país es, sin lugar a duda, la tortilla de patatas. Algunos la prefieren sin cebolla, para otros es un imprescindible, la encontrarás también de pimientos, con chorizo, de atún, etc. No importa el ingrediente que elijas, lo que sí está claro que no puede faltar en cualquier mesa.

Este sábado se ha celebrado el Día Mundial de la Tortilla de patatas y no se nos ocurre una mejor receta para despedir el fin de semana que dándote un buen festín. En la provincia de Cádiz podrás encontrar numerosos bares donde pedir esta clásica tapa española, pero de entre todos ellos, hay uno que destaca porque elaboran por encargos la tortilla que más te guste.

Situado a pocos metros de la playa de La Barrosa, concretamente en el C.C. Hércules, local 5, se encuentra la Tortillería, un paraíso para los amantes de la tortilla de patatas donde encontrarán más de diez creaciones diferentes. Estas tortillas recién hechas se pueden pedir por encargo, recogerlas en el local o que te la lleven a casa. Algunas de las que podrás encontrar son: la tradicional, con cebolla, de Pulled Pork y 4 quesos, de sobrasada premium y queso fundido o de pimiento caramelizado y rulo de cabra.

Tienes dos opciones, tamaño mediano pensado para tres o cuatro personas o familiar, para cinco o seis personas. Los precios oscilan entre 11 y 19 euros, dependiendo de los ingredientes y tamaño. Además de las tortillas, en La Tortillería también podrás acompañar este clásico de la comida española con raciones de filetes de pollo empanados, croquetas, ensaladilla casera, etc.