Cádiz, de gran atractivo para los medios internacionales

The Guardian, The Times o The New York Times, entre otros, han sido algunos de los medios de comunicación internacionales que no han pasado por alto el encanto y la belleza de la provincia de Cádiz. En varias ocasiones han puesto el foco de atención en la Tacita de Plata, tanto en los lugares que no te puedes perder de Cádiz, como los mejores restaurantes de la ciudad gaditana donde saborear los productos estrella de la tierra.

El periódico inglés The Guardian hizo una recopilación de los diez lugares que no te puedes perder de Cádiz y destacó los atardeceres en la playa de La Caleta, un rincón emblemático de la ciudad gaditana que sirvió de escenario de la película de James Bond. Además, recomendaba pasear por el histórico Mercado Central de Abastos para probar su gastronomía y en Casa Manteca donde, según The Guardian, puedes probar "chicharrones, queso payoyo y una copa de vino Garum". Para este periódico británico otro de los grandes atractivos hosteleros es el Café Royalty o el restaurante el Faro como ejemplo de alta cocina.

Cádiz se ha convertido en un referente turístico en la prensa británica y ha quedado varias veces demostrado. El mismo Daily Mail publicó también un reportaje con recomendaciones para visitar la ciudad en 48 horas. Este periódico, que es uno de los más leídos en Reino Unido, destacó la historia de la ciudad gaditana, sus playas y el carnaval. De entre sus recomendaciones, destaca la visita a Torre Tavira y una parada gastronómica en el Mercado de Abastos de Cádiz por la mañana. Mientras que por la tarde recomienda pasear por la Alameda, el Parque Genovés y visitar el Museo de Cádiz.

Todo esto podrás hacerlo en un solo día, mientras que para disfrutar de la segunda jornada de turismo gaditano podrás comenzar el día desde La Caleta, contemplando y recorriendo los castillos de San Sebastián y Santa Catalina. Al igual que The Guardian, sobre hostelería, coincide en visitar Café Royalty y el Faro. Entre sus propuestas también se incluye visitar la Catedral de Cádiz, de visita obligada.

En resumen, los medios británicos sienten especial conexión con la ciudad gaditana. Sobre todo The Guardian, que ha demostrado en varias ocasiones el flechazo que siente por el rincón más al sur de España, como la guía que publicó para enamorarse de Cádiz.