El Restaurante Café Royalty, un homenaje a la burguesía gaditana del siglo XVIII

Queda menos de dos semanas para darle la bienvenida a un nuevo año, así que si aún no has cumplido todos los propósitos de este 2022 ya puedes darte prisa. Si aún no tienes plan para Nochevieja te proponemos una alternativa de lo más peculiar. Se trata de una cena el próximo 31 de diciembre, a las 21.00 horas en el Restaurante Café Royalty donde habrá un menú con los mejores productos gaditanos y música en directo de piano.

Según sus propietarios, se trata del único gran café romántico histórico conservado en Andalucía. Se encuentra en la Plaza de la Candelaria esquina con Obispo Urquinaona, en el centro histórico de Cádiz. En cuanto a su decoración, este fino y maravilloso restaurante sorprende por sus ricas pinturas de artistas de renombre como Felipe Abarzuza, el mismo que pintó el techo del Gran Teatro Falla. También destaca su exquisita carpintería artesanal y las escayolas originales recubiertas de pan de oro fino. Además, junto al mobiliario inspirado en las primeras décadas del siglo XX sentirás que estás en otra época.

Este lugar conserva mucha clase y el estilo de cuando se inauguró en 1912, a pesar de que durante años estuvo cerrado. En los años 40 se convierte en almacén, posteriormente en ferretería y finalmente abandonado; hasta que en 2008 la familia Serna Martín adquiere el local y lo restaura con el estilo de la época de su apertura. De aquella época dorada se conserva su esencia y se concibe como un homenaje a aquellos cafés en los que la burguesía gaditana trataba asuntos económicos y políticos, en palabras de su propietario.

Ya sea para desayunar, merendar o cenar mientras escuchas música en directo, si lo que buscas es desplazarte a otra época y evadirte del estrés cotidiano, este café romántico es el lugar ideal que estabas buscando.