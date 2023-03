La provincia de Cádiz, una de las más envidiadas de Europa

Chiclana de la Frontera vuelve a ser el lugar elegido, durante este martes 14 y miércoles 15 de marzo, para acoger el VII Foro Provincial de Turismo y el I Salón del Vino y la Gastronomía de Cádiz en el hotel Gran Meliá Sancti Petri. Se trata del mayor punto de encuentro de la provincia para los profesionales y expertos en el mundo del turismo donde distintas personalidades ponen sobre la mesa la riqueza, retos y desafíos que tiene la provincia de Cádiz en este sector.

Productos gastronómicos y vinos de la tierra, destinos de playa e interior que faciliten la desestacionalización del turismo, la variedad de deportes, patrimonio histórico y cultural, turismo cinematográfico, etc., son algunos de los recursos con los que cuenta la provincia de Cádiz que la hace atractiva al visitante. Pero, sobre todo, esta riqueza hace que Cádiz tenga su duende y magnetismo, llegando a ser "una de las más envidiadas de Europa" en palabras del viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Víctor González. De hecho, el alcalde de Chiclana, vicepresidente de Diputación y diputado de Turismo, José María Román ha destacado en la primera jornada que "la provincia de Cádiz es un milagro, así que vamos a mimar lo que tenemos".

Cádiz está de moda y no solo durante el verano, también el resto del año. Cada vez son más quienes deciden hacer de la provincia gaditana su lugar de trabajo y residencia, como es el caso de los nómadas digitales. En el caso de Chiclana, el municipio gaditano con mayor planta hotelera de la provincia, el mercado alemán sigue siendo fiel a los encantos del rincón más al sur de España. Por este motivo, es de gran importancia trabajar en la conectividad para que Cádiz se convierta en un destino ideal. Además, al estar rodeados de naturaleza, como es el caso de la Bahía de Cádiz, el Parque Natural de los Alcornocales, el de la Sierra de Grazalema, la campiña jerezana y las playas, entre otros parajes naturales, es importante ir de la mano de la sostenibilidad.

Entre las grandes apuestas turísticas de la provincia gaditana se encuentra la gastronomía y los vinos de la tierra. Sobre todo, la exportación, el reconocimiento y el consumo que se hace de los vinos de Jerez en el mundo. Durante la mesa redonda 'Vinos de Cádiz. Una transición en marcha' intervinieron Fernando Huidobro, escritor gastronómico y presidente de honor de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo, el mejor sumiller del mundo por The World’s 50 Best Restaurant, Josep 'Pitu' Roca, del El Celler de Can Roca y Rafael Bellido, presidente de la Federación de Asociaciones de Sumilleres de Andalucía para comentar las novedades que están haciendo en la provincia con otro tipo de uva y vinos, plantear nuevas ideas para reinventar el viñedo y, sobre todo, encontrar la fórmula para que la cultura del vino llegue a los más jóvenes y conectar con ellos.

Sobre este tema reflexionó Pitu Roca, recordando como anécdota el día en el que el famoso streaming Ibai Llanos fue a cenar a su restaurante y lo retransmitió en su canal. "Más de 150.000 personas estaban viendo en directo cómo comía y ese vídeo cuenta con más de cinco millones de visitas". En este sentido, este embajador de la provincia de Cádiz y su gastronomía resaltó estas nuevas fórmulas para llegar al público más joven y mostrar que el sector turístico tiene talento y futuro.