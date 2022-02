The Guardian y su 'flechazo' por Cádiz: publica una nueva guía para enamorarse de la ciudad

La relación de Cádiz y The Guardian sigue dando pasitos. Poco a poco, el 'flechazo' entre la publicación inglesa y la Tacita de Plata va camino de afianzarse si tenemos en cuenta los artículos que, de forma periódica, le dedica la edición internacional de su web a la capital de nuestra provincia. En junio de 2019 comenzó esta particular conexión con un listado de 10 lugares para no perderse en una visita a la ciudad y en agosto de ese mismo año aconsejaba 10 restaurantes en los que disfrutar de la gastronomía gaditana.

Con la pandemia, como casi todo, la relación se enfrió, pero este 2022 ha empezado con fuerza y The Guardian ha vuelto a retomar el contacto con Cádiz con una nueva guía en la que conocer más a fondo los rincones de "una de las ciudades más antiguas de Europa", como resalta el medio. En este caso la periodista Kate Wills es la encargada de dar forma a este 'romance' a partir de las recomendaciones de la bailarina, arqueóloga e historiadora Pilar Gil sobre lugares donde comer, bailar, pasear al atardecer y acercarse a su cultura.

Con una preciosa ilustración de Hennie Haworth, la edición digital del periódico inglés pone al alcance de sus lectores recomendaciones que se dividen en seis apartados: Food (comida); Inspiration (inspiración); Neighbourhood (vecindario); Green space (espacio verde); Nightlife (vida nocturna) y Stay (dónde quedarse).

Para comer, la primera cita es en el Mercado Central, al que definen como "el corazón de Cádiz" y del que cita como favoritos a Lady Papa's y Las Niñas Veganas, al primero por sus "tapas tradicionales" y al segundo por sus opciones veganas. Fuera de la plaza, pasamos a Casa Manteca un sitio que "aunque es probablemente el restaurante más famoso de Cádiz, ya no va ningún gaditano porque está demasiado lleno" y Cumbres Mayores, donde no se puede acudir sin pedir chicharrones. Esta lista gastronómica la cierra Ultramarinos Bar El Veedor, un sitio ideal para "comprar embutidos, queso, anchoas y aceitunas para llevar o comer en la barra con un jerez".

En el capítulo de Inspiración, la apuesta es por La Cueva del Pájaro Azul para "hacer un recorrido que te da una perspectiva de cómo Cádiz es una de las ciudades más antiguas de Europa " y el Espacio ECCO para tener una visión más contemporánea.

Al contrario que otras guías que se centran en el casco antiguo, la autora sugiere una visita al Paseo Marítimo de Cádiz y tomar una copa en Nahu Beach o comer en Arsenio Manila. En el otro lado de la ciudad, aconseja dar una vuelta por el paseo marítimo de la Barriada de la Paz y pararse a comer en el restaurante de la Asociación Deportiva de Pesca Viento de Levante que "a los lugareños les encanta".

En cuanto a las zonas verdes, la Alameda Apodaca es una elección segura por ser un lugar "muy romántico" y único justo antes del anochecer. En Extramuros subraya los jardines de Varela por sus restos fenicios y romanos.

Cuando cae la noche The Guardian cree que en Cádiz hay que tomarse una copa en bares como Circo Duende, en el barrio de El Pópulo, por "su ambiente bohemio y la música en directo"; Hotel Alquimia y Hotel La Catedral para disfrutar de las vistas desde sus terrazas; La Colonial o El Kioskito de la Alameda para disfrutar de esta bonita zona; o el pub Ykebana en el Paseo Marítimo para bailar.