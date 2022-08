Los valores de presión y exigencia que Blanco quiere aportar al Cádiz CF

El centrocampista que buscaba el Cádiz CF en las últimas semanas ya está aquí. El club anunció el jueves 18 de agosto la llegada de Antonio Blanco en calidad cedido por el Real Madrid durante la temporada 2022/23. Es un trayecto de ida y vuelta, sin opción de compra.

El futbolista conoció las instalaciones del conjunto amarillo, tanto el estadio Nuevo Mirandilla (antes Carranza) como la Ciudad Deportiva de El Rosal (en Puerto Real), y por la tarde fue presentado de manera oficial como nuevo jugador cadista.

El director deportivo, Jorge Cordero, presentó a Antonio Blanco como "un jugador con proyección". Destacó su participación con el primer equipo del Real Madrid, con el que llegó a jugar en un partido de la 'Champions', y su condición de internacional sub'21 con España.

Cordero resaltó además del nuevo jugador del equipo gaditano que "conoce la presión pese a su juventud" debido a su club de procedencia y a a los partidos que ha disputado con el primer equipo del Santiago Bernabéu. "Le deseamos lo mejor aquí, que ayude al Cádiz CF a conseguir su objetivo", apuntó.

Las primeras palabras de Antonio Blanco como cadista fueron de agradecimiento: "Tengo que dar las gracias al presidente, al director deportivo y al entrenador, que han depositado mucha confianza en mí". Explicó que cuando recibió la llamada del Cádiz CF "no lo dudé". Aseguró que "quiero ser parte de este proyecto ambicioso, el club quiere estar muchos años en Primera y yo quiero aportar".

A la hora de definirse como futbolista, el centrocampista indicó que "me gusta tener la posesión del balón, me adapto mucho al equipo. El Cádiz CF tiene entre 40 y 50 por ciento de posesión en cada partido, pero eso no es problema para mí. Defensivamente soy agresivo, capaz de anticiparme a la jugada y los jugadores. Con el balón me gustar saltar líneas y ser profundo".

El cordobés señaló que es capaz de amoldarse a cualquier sistema de juego. "Me puedo adaptar perfectamente a lo que me pida el míster, de pivote o de 8".

A pesar de su juventud (22 años), el reto del Cádiz CF no le impone. Todo lo contrario. Está seguro de que "va a ser una experiencia buena". Expuso que "vengo del Real Madrid donde exigen mucho y la presión que hay es alta. Esos valores quiero transmitirlos aquí. Tengo hambre de que este club esté donde se merece, que es en Primera".

Al jugador del Cádiz CF que más conoce es a Víctor Chust, con el que coincidió en la cantera madridista. "Se puso en contacto conmigo y me contó cómo trabaja el club, cómo es la ciudad y cómo es la afición, que es espectacular. Después, cuando Jorge habló conmigo, estaba deseando estar aquí cuanto antes".

"Manejo la presión desde hace muchos años. Cuando pisé 'la Fábrica' (la cantera del Real Madrid) desde el principio la exigencia fue máxima. Traigo esos valores y lo voy a demostrar en el campo, afirmó Antonio Blanco.

El nuevo futbolista del Cádiz CF se ve preparado para estrenarse de inmediato, dispuesto a jugar contra el Osasuna el sábado 20 de agosto. Está deseando jugar, pero es Sergio González quien tiene la última palabra. "El viernes entreno y la decisión es del cuerpo técnico. Si tengo que jugar el sábado daré todo por esta camiseta, así lo haré hasta el último día".