Vuelven los cultos en El Huerto

Casi dos años después, con dos juntas de gobierno fulminadas en tres años, sin dos Jueves Santo procesionando por las calles, con muchas heridas que nadie sabe si terminarán cicatrizar en algún momento, ha logrado la cofradía del Huerto dar un paso más hacia su recuperación, acercarse a lo que debiera ser la normalidad en una hermandad, que en este caso ni lo ha sido ni lo está siendo. Este viernes volvía a convocar la cofradía cultos mensuales, que tenían que conformarse con una simple oración ante los titulares y en horario distinto a la misa parroquial. Todo facilidades en la que cada vez es menos su casa. Y allá que fue un nutrido grupo de hermanos a reencontrarse en comunidad, que las cofradías están para vivirse en grupo.

Poco a poco, la junta de gobierno de Ignacio Robles va modelando una hermandad que necesita aún recorrido hasta recuperarse. La administración va dando pasos para poner de nuevo todo en orden; y el primer viernes de mes vuelve a oler a cera y a flores en San Severiano, pese a todos los obstáculos.

El pregón

Gustó la intervención de Juan Carlos Torrejón el pasado domingo. Dedicó poemas a casi todas las glorias el pregonero, que tuvo momentos especialmente intensos y emotivos a la Virgen de la Palma, de la que es cargador y donde tiene el vínculo familiar, y a la del Carmen, de la que se confesó profundamente devoto. Con una iglesia llena de público, se agradeció la presencia de la banda de música de Conil, que este año sí estuvo hasta el final del acto para despedirlo con los himnos andaluz y nacional.

El pregón (II)

Esfuerzo y poesías de Torrejón al margen, se evidencia que el pregón de las Glorias ni tiene el empuje del de Semana Santa ni parece que haya mucha pretensión de dárselo (aunque sí se agradezcan las mejoras como la publicación del texto). Eso se palpa con la representación institucional, venida muy a menos entre el acto del Falla y el de Santo Domingo. De exorno se utilizó el cartel de las Glorias (ridículo recurso) y una colgadura del Consejo; el obispo no conoce lo que es este acto; el alcalde no cumplió con el protocolario chaqué (si es que está incluido en el protocolo, que se deduce por la vestimenta del presidente del Consejo, del pregonero y de su presentador), y menos aún el concejal que lo sustituyó en mitad del acto, porque García optó por acudir al Estadio a la hora del partido y perderse el pregón, y no al contrario. Todo es tan raro, que al pregonero se le entregó el documento de nombramiento al finalizar la comida...

Un ‘obispo cofrade’

Esto es, al parecer, la última decisión que han adoptado los Obispos de Sur, que han encomendado al de Huelva (Santiago Gómez Sierra, antes auxiliar de Sevilla) que se haga cargo de los asuntos que atañen a las cofradías en este área geográfica andaluza. Así se lo habrían trasladado ya a los delegados diocesanos de hermandades, que esta semana mantenían un encuentro en Antequera para seguir analizando y buscando una suerte de frente común en el que las diócesis tomen las mismas decisiones, requisitos y límites que valgan en unos y otros sitios. En estos casos, curiosamente, siempre se habla de límites y requisitos; aunque parece que Cádiz va a la cabeza de todo eso con todas las prohibiciones habidas y por haber para la fundación de hermandades, para el culto de las agrupaciones parroquiales, para las procesiones extraordinarias, las coronaciones, los traslados, los vía crucis...

El Martes Santo

Parece que empieza a plantearse la posibilidad de que Columna y Ecce–Homo vuelvan a permutar su sitio para cerrar el Martes Santo. En la hermandad de Ancha no andan muy contentos con la experiencia de este año, a cuenta de un compromiso no cumplido de recortar tiempo en la calle. A este incidente puntual hay que sumar que no parece muy oportuno, o lucido, que la cofradía quede paralizada en plena carrera oficial (Palillero y hasta ahora la mitad de Novena) porque el misterio se está recogiendo en San Pablo. Sea por una cosa o por la otra, o por todo, la hermandad habría pedido volver a ser la cuarta del día y dejar que Columna vuelva a cerrar. Todo ello dando por hecho que en 2025 la carrera oficial acabará en Palillero.

¿Una magna?

Empieza a correr por algunos mentideros cofradieros la posibilidad de que la ciudad vuelva a acoger una magna el próximo año. Sería nuevamente de carácter mariano (como la de 2017 y, antes, en 2005) para conmemorar el 75 aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción. Con la última magna aún reciente, y muchas procesiones de este tipo vividas en la capital en los últimos años, los acontecimientos extraordinarios de La Isla (el pasado año), Jerez (en octubre próximo), Sevilla (este diciembre) o incluso Roma (en 2025, con la procesión del Cachorro y de la Esperanza de Málaga por el Jubileo de la Esperanza) habrían despertado la inquietud en el Consejo, que estaría planteando esta posibilidad que por ahora solo es un runrún. Pero ya saben, cuando el río suena… algo hay en Cobos.

EL DETALLE. Rosario, 77 años coronada

Celebraba este sábado Cádiz el 77 aniversario de uno de los días más especiales de su historia reciente, la coronación de la Virgen del Rosario, su Patrona. Santo Domingo conmemoró tal acontecimiento con un triduo para el que la imagen se mostró de manera muy elegante, en plena antesala a ser bajada de su camarín para Pentecostés, y de ahí al paso procesional para participar en la fiesta del Corpus. El buen trabajo realizado por Pascual y los suyos para festejar los 75 años se recompensa ahora celebrando cada año esta fiesta del 4 de mayo que llenó Cádiz de devoción mariana durante varios días.