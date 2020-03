El golpetazo económico que están sufriendo los clubes por el aplazamiento de la competición oficial (de momento no hay fecha confirmada para la vuelta) debido a la epidemia de coronavirus puede dejar efectos colaterales. El Cádiz CF, como el resto de los equipos de Primera y Segunda División A, no se libra de las dificultades y trabaja para ajustarse a los nuevos tiempos. Una de las preguntas que surgen con todo lo que está que pasando es que sucederá con la próxima edición del Trofeo Carranza. ¿Corre peligro el Trofeo? En principio no, salvo que la cosa se complique en demasía.

En el Cádiz CF tienen claro que el Trofeo se disputará aunque está condicionado al desarrollo de los acontecimientos. La intención es que la ciudad no sufra la ausencia de un torneo de más de 60 años pero ahora mismo no se detienen en ese asunto que ven algo lejano porque la prioridad absoluta es adaptarse a la realidad y tratar de retornar a la normalidad en cuanto las autoridades sanitarias lo autoricen. La salud es lo primero y después la inmediata reanudación de la actividad. El estado de alarma dura hasta el 11 de abril aunque todo apunta a que se extenderá algo más.

¿Cuál es el futuro del Trofeo Carranza 2020? Lo primero es que el Cádiz CF pretende repetir el formato femenino que estrenó en 2019. La última edición, desarrollada a mediados de agosto de 2019 contó con la participación del Real Betis, CD Tacón (Real Madrid), Tottenham y Athletic de Bilbao, que venció en la final al conjunto inglés y se convirtió en el campeón de una cita tan histórica como novedosa, aunque con escasa afluencia de público. El problema es cuándo se podrá disputar el Trofeo este año. Imposible calcular una fecha aproximada con todas las competiciones oficiales frenadas. Dependerá además de calendario femenino.

El Cádiz CF tratará de amoldarse al calendario para dar encaje al conocido como trofeo de los trofeos. La dificultad radica en si queda espacio suficiente entre el final de la temporada 2019/20 y el comienzo de la 2020/21.

En el hipotético caso de que la Liga siga acumulando retraso (la fecha más optimista apunta a un regreso a mediados del próximo mes de mayo), no es descartable que las once jornadas restantes se acaben desarrollando en pleno verano, en julio e incluso agosto si fuese necesario con tal de poder llegar a la línea de meta.

En el supuesto de que la competición oficial se adentrase en agosto y apenas hubiese descanso hasta el arranque de la siguiente campaña, quedarían pocas fechas para la celebración del Trofeo en su fecha natural. Todo dependería de la disponibilidad de los equipos femeninos y de las propias instalaciones del estadio.

Si el calendario se comprimiera al máximo, la edición podría quedar reducida a un solo partido. No sería la primera vez.

El Cádiz CF seguirá apostando por la celebración del Trofeo en la fecha que sea posible, aunque no pudiese ser en agosto, y con la premisa de que no ocasione pérdidas económicas ni al Ayuntamiento ni al propio club. Para ello tratará de encontrar el apoyo de patrocinadores y televisiones que ofrezcan los partidos en directo.