Alberto Perea protagonizó este viernes una nueva entrega de los encuentros digitales de los futbolistas del Cádiz con el cadismo. El mediapunta albaceteño, reconvertido este curso a interior izquierdo, confiesa que lo está pasando francamente mal con la situación actual, se muestra optimista de cara al regreso de la competición y habla de su futuro pensando, por supuesto, en amarillo.

El confinamiento. “Junto a Alejo, con el que hablo todos los días, soy el que peor lo llevo. Se me hace largo porque soy de hacer cosas por la tarde, pasear con mi novia…”. La pesadez de la rutina. “Me despierto sobre 9:30 ó 10:00, bajamos mi novia o yo a Canela, nuestra perra, desayunamos y luego jugamos un rato a cartas o dominó; el entrenamiento lo dejo para la tarde, un rato de bicicleta, comba y bastante ejercicio de piernas para mantener la forma de cara a la recta final”. Ya queda menos. “Creo que la Liga se jugará, tarde o temprano, y si se termina más tarde, se empezará la próxima Liga más tarde”.

Un revés no deportivo inesperado en una temporada también sorprendente por lo que se refiere a su rendimiento deportivo. “Es verdad que he pasado de no ser convocado a titular, pero el fútbol es así. Creo que han influido mi mejor trabajo defensivo y también el tema de las lesiones”. ¿Y el entrenador? “Cervera me va conociendo mejor, es el que más rendimiento me está sacando, algo bueno para mí y para el equipo”.

"Todo influye, el trabajo defensivo y que Cervera me va conociendo mejor; es el que más rendimiento me ha sacado"

Uno de los mejores regates de Segunda. “No sé, el uno contra uno es uno de mis fuertes, doy gracias a Dios por esa virtud, porque hay cosas que se entrenan pero el talento viene de sí, y cada vez es más difícil porque según pasan las jornadas los equipos te conocen más, el central ya sale a ayudar al lateral…”.

Como no podía ser de otra forma, un jugador con magia tiene como referente a auténticos magos. “El mejor del mundo es Messi, pero me cambiaría por Iniesta, una leyenda, un gran jugador que lo ha demostrado en España y en el mundo, mi ídolo y además mi paisano, que cuando he hablado con él me ha tratado muy bien”.

Hablando de la clase de los futbolistas, de la actual plantilla cadista destaca a José Manuel Jurado. “Es una pena lo de las lesiones; ojalá que ahora aproveche para recuperarse y nos dé mucho”. Y de todos con los que ha coincidido en su carrera, tres nombres. “Me voy a años atrás, cuando en el Atlético coincidí con Agüero, Forlán y mi amigo Reyes”.

Amigos y compañeros del vestuario. “Somos una piña, me llevo bien con todos, pero me entiendo especialmente bien con Iza, con Álex, mi peli, y con Iván Alejo, el más gracioso de todos ahora que Querol se nos machó y mi compañero de habitación en los desplazamientos. Por cierto, sí, ronca”.

Se ve en el Cádiz muchos años. “Hace poco renové y por mí estaría hasta que hiciera falta. Llevo tres años y no me importaría retirarme aquí, y ojalá en Primera. Sería la bomba”. Su mejor y su peor momento en la Tacita. “El mejor, esta campaña, líderes desde el principio; el peor, a los pocos días de llegar, cuando me tuve que operar de apendicitis”. Y el gol con el que se queda. “El que metí el primer año al Oviedo, íbamos perdiendo y luego Servando nos dio el triunfo. Me quedo con ése”.

Halagos a la afición. “No apoyan desde fuera del campo, antes de los partidos, son los principales héroes del Cádiz, animando en las buenas y las malas. A la afición la defino como de Primera, pero desde hace años, crean mejor ambiente que en muchos campos de Primera”. También para la ciudad. “Me gustan los Carnavales, me encantan las playas, pero sobre todo, cómo se vive el fútbol”.

Para concluir, un buen consejo para los que empiezan. “Lo primero que tienen que atender los niños es los estudios, luego entrenar, insistir y ver partidos”. Palabra de alguien que si no hubiese sido futbolista le hubiese gustado ser entrenador. “Ya tengo los cursos para el día de mañana”.