La tensión entre el Cádiz CF y el Getafe se agudiza

El Cádiz CF y el Getafe seguirán enredados por el fichaje de Choco Lozano y el caso, en forma de reclamación, va camino del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), toda vez que el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no estimó el recurso cadista.

Desde el corazón del Nuevo Mirandilla siguen muy molestos con la manera de actuar de Ángel Torres como presidente del Getafe, quien, además, ha reconocido fechas y plazos en la negociaciones y la firma del contrato con Choco Lozano, que es uno de los argumentos legales a los que se aferra el Cádiz CF.

Cabe recordar que la entidad cadista se acoge al artículo 18.3 del Reglamento sobre el Estatutos y Transferencias de jugadores de FIFA que dice lo siguiente: "Un club que desee concertar un contrato con un jugador profesional debe comunicar por escrito su intención al club del jugador antes de iniciar las negociaciones con el jugador. Un jugador profesional tendrá la libertad de firmar un contrato con otro club si su contrato con el club actual ha vencido o vencerá dentro de un plazo de seis meses. Cualquier violación de esta disposición estará sujeta a las sanciones pertinentes".

Por otra vía va la denuncia ante LaLiga, que se verá el próximo día 22 con motivo de la reunión de la comisión delegada. Nada se sabe del recorrido que tendrá el caso por este ramal teniendo en cuenta que ese día 22 estarán cara a cara Manuel Vizcaíno y Ángel Torres.

Si el Cádiz CF no logra el objetivo propuesto, el TAD será el siguiente paso para el club amarillo como camino final por la vía deportiva, ya que una vez agotada ésta se verá si el asunto toma otro rumbo que puede apuntar a la justicia ordinaria.

Ángel Torres, en la presentación de las equipaciones de su equipo, fue cuestionado por los fichajes de esta temporada venidera, momento en el que admitió que el hondureño "está desde abril presentado en LaLiga". El Cádiz CF se aferra a esa respuesta para reforzar su denuncia, que se basa en que en ningún momento tuvo conocimiento oficial por escrito por parte del club madrileño de la negociación con Choco.

Precisamente este miércoles ha vuelto a hablar Vizcaíno del contencioso con el Getafe y del tira y afloja con su presidente. "Me alegra que Ángel Torres haya reconocido que todo lo que ha denunciado el Cádiz es verdad, tanto con el Choco Lozano como el Pacha Espino, al que ha atosigado", ha indicado en Canal Sur, antes de añadir que "estaría bien que se informara antes de hablar porque vamos a ir al TAD". "Ha reconocido que ha incumplido la norma porque no ha hablado con el club de origen".

Y guardaba su repertorio más directo para contestar al dirigente azulón. Echaba mano de números para dejarlo retratado. "Me voy a poner a trabajar, ya que con 23 millones de euros menos de plantilla hemos quedado por encima de él y vamos a buscar algún puesto más por encima la próxima temporada", rematando la reflexión con los ladridos a los que se refirió Torres. "Esta mañana he escuchado el ladrido de mi perra Ginebra, más noble que el presidente del Cádiz, y han sido los únicos ladridos que he escuchado".