Vizcaíno, a los patrocinadores: "Sin vuestra ayuda, estaríamos en el hoyo donde muchos nos quieren ver"

El presidente del Cádiz CF vuelve a no dejar indiferente en sus manifestaciones. Lo hizo de nuevo en la noche de este martes, con motivo del encuentro con los patrocinadores del club en el césped del estadio Nuevo Mirandilla.

El máximo mandatario de la entidad amarilla agradeció todo el respaldo recordando que "estaríamos en el hoyo, donde muchos nos quieren ver", lanzó como mensaje a algún enemigo del cadismo. "Algunos ya se están dando cuenta de que no sirve".

Vizcaíno se sintió cómodo. Estaba en el campo donde el equipo se juega cada dos jornadas las 'papas' pero esta vez sin sentir esa presión. "Muchas gracias por permitirme en el antiguo Carranza, Nuevo Mirandilla, sin estar pendiente del resultado, de que marquemos o que nos marquen en esa 'silla eléctrica' que hay ahí enfrente, que muchas veces no nos damos cuenta o no me doy cuenta de lo que significa".

El presidente del Cádiz CF valoraba lo que supone el respaldo de esos patrocinadores. "A mí siempre me ha gustado hacer cálculos desde que empecé en el Sevilla, porque yo soy de Sevilla, creo que algunos todavía no lo saben -agregaba con cierta ironía-, de cómo contribuye cada persona que trabaja en el club, que colabora en el club, a la consecución de un objetivo". Llegado a este punto, el dirigente se atrevía con unos datos concretos a forma de ejemplo. "Yo he estado calculando y cada uno de vosotros ha marcado unos tres goles, y entre todos vosotros habéis conseguido entre cuatro y cinco puntos. Es decir, que seguramente sin todos vosotros no nos hubiéramos salvado".

El vicepresidente del Cádiz CF, Rafael Contreras, también tomó la palabra para dar las gracias a todos los patrocinadores su colaboración durante esta campaña: "Os agradecemos enormemente vuestro apoyo. El Cádiz sigue creciendo tanto en lo deportivo como en la relación con su entorno. Y no hay mejor manera de hacerlo que de vuestra mano”.

Además, destacó la importancia de estos cuatro años consecutivos en Primera División manifestado que "el Cádiz se encuentra en la segunda etapa más gloriosa de su historia". El vicepresidente también hizo referencia a que "se está recuperando esa ilusión por el equipo en toda la provincia".

Y Vizcaíno valoraba esa ayuda recordando que "con tres goles, con los poquitos que hemos marcado, y cuatro o cinco puntos menos, estaríamos en el hoyo, que es donde muchos nos quieren ver". "Pero se están dando cuenta de que no sirve, porque cuando uno preside el mejor equipo del mundo las cosas suelen salir bien. Y cuando, además, el mejor equipo del mundo está acompañado por gente como vosotros, las cosas suelen salir aún mejor", lo que provocaba la satisfacción general por el reconocimiento que efectuaba en ese momento el sevillano.

En la parte final de su intervención, el presidente del Cádiz CF indicaba que "ahora pasaré a saludaros a los que conozco y a los que no conozco para daros las gracias en persona por vuestra aportación y vuestra ayuda, que pretendemos que sea aún mejor el año que viene, por supuesto, para seguir consiguiendo objetivos". "No por el hecho de batir récords, sino por disfrutar día a día con lo que hacemos y lo difícil que es muchas veces sentarse allí y escuchar las cosas que hay que escuchar", apostillaba dejando entrever lo que supone en muchas ocasiones ocupar la poltrona.