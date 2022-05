Sergio González: "Es la hora de exprimirse, sacaremos el once más fuerte"

El entrenador del Cádiz CF, Sergio González, es consciente de la trascendencia del partido contra el Real Madrid en el que el conjunto amarillo se juega la permanencia en Primera División.

En la rueda de prensa previa al encuentro que se disputa el domingo 15 de mayo en el estadio Nuevo Mirandilla (antes Carranza), el entrenador no ocultó la dificultad del envite aunque mostró su confianza en poder sumar tres puntos que son fundamentales para abrazar el objetivo.

El técnico reconoció que "venimos dolidos de San Sebastián, el equipo no dio el nivel al que estamos acostumbrados, es algo que pasó y hay que aceptarlo, nos hemos relamido las heridas y sólo pensamos en el partido del domingo. Dijo que se trata de un choque "muy difícil ante un rival de mucha entidad, pero estoy convencido de que vamos a competir bien con el apoyo de nuestra gente. Es un partido vital".

No hay discusión sobre la prioridad. Explicó el míster que "lo principal es la victoria y la manera más fácil de llegar a ella es si juegas bien. Debemos ser sólidos en defensa, tener valentía para atacar y generar situaciones de gol, si hacemos en un buen partido estaremos más cerca de conseguir el triunfo"

Aseguró que la mala actuación de Cádiz CF ante la Real Sociedad fue una excepción en el marco del buen trabajo que a su juicio el equipo está realizando en los últimos meses: "Desde Mallorca a San Sebastián se ha producido un transcurso importante del equipo. Hace dos o tres meses habríamos firmado estar así como estamos ahora. Si los que están por debajo piensan que pueden, nosotros por qué no podemos".

Sergio González afirmó que ante el Real Madrid "va a ser un partido muy difícil", aunque "vamos a luchar por la victoria".

"La gente en la calle me transmite confianza y me dice que lo vamos a conseguir. No tengo sensación de duda, después de la derrota en San Sebastián el vestuario no estaba roto, sí dolido porque no fuimos el equipo que solemos ser, pero ahora estamos ante otro partido", sostuvo el técnico.

El calendario anda muy apretado en las últimas fechas, con poco tiempo para el descanso, pero llegados a este punto de la temporada no hay margen para las rotaciones. El preparador cadista expuso que "ha habido muchos partidos en una misma semana, pero no queda más y hay que exprimirse, sacar el equipo más fuerte. Hay que apretar, sacar el mejor once posible y saber que tenemos cambios ante un rival que es muy fuerte".

El Cádiz CF jugará a la vez que sus rivales directos en otros campos. "Es imposible no estar pendiente de otras situaciones, pero lo importante es lo que hagamos nosotros", subrayó el técnico.

El inquilino banquillo cadista espera la llegada de un Real Madrid "muy fuerte aunque falten jugadores porque todos los que forman parte de esa plantilla son elegidos".

"Nosotros estamos preparando el partido con responsabilidad y conscientes de que el rival va a jugar a su mejor nivel. Tenemos que ser fuertes en el aspecto emocional", añadió el entrenador.

A su juicio, la mejor forma que tienen sus jugadores del afrontar el encuentro "es que vean lo que están haciendo, han realizado un recorrido para llegar al lugar en el que estamos ahora y queremos dar nuestra mejor versión último partido en nuestro campo. Hay que vaciarse, competir, jugar al fútbol y ojalá logremos una victoria". Iván Alejo se iba a someter a una prueba en la sesión del sábado por la tarde para ver si puede estar disponible. "Es todo pundonor, quiere estar y va a intentarlo".

"Tenemos que certificar la permanencia el domingo, si ganamos la tendremos muy cerca. Debemos tener energía positiva, el 80 por ciento de los problemas que las personas tenemos en la cabeza no suceden", apuntó Sergio González.