El filial del Cádiz CF se despide ante el Antequera

Este domingo se acaba una temporada extraña para el segundo equipo del Cádiz CF, que la semana pasada, en la penúltima jornada, dejó cerrado el objetivo de la permanencia. A los amarillos les queda despedirse ante el Antequera (12:00 horas) en el campo Ramón Blanco -El Rosal- (12:00 horas), con el mejor sabor de boca posible que daría una quinta victoria consecutiva.

El triunfo en el feudo del Mensajero (1-2) fue el paso final para que el Cádiz B cerrara la campaña. Una temporada con un nivel bajo en la parte del descenso a tenor de que prácticamente desde las primeras jornadas han estado los mismos equipos que al final han perdido la categoría -todos de las Islas Canarias-, de ahí a que no haya sido acorde esa lucha para el Cádiz B.

Habrá tiempo para los análisis y comprobar los errores de un proyecto, el cadista, que ha mirado más de la cuenta a la posibilidad de caer a la Tercera RFEF -quinta categoría nacional- cuando existían esperanzas de coquetear con la zona noble y plantar cara a un posible play-off.

Alberto Cifuentes, todo un experto en el césped tras una larga carrera como portero, pero demasiado novato como entrenador, ha dejado la sensación de no haber sacado lo mejor de una plantilla renovada respecto al curso anterior y con más argumentos para no estar todo el curso evitando el descenso.

El preparador del filial del Cádiz CF hablaba en la previa del deseo antes de echar el telón. "Había puesto un objetivo a los chicos muy ambicioso y claro que eran los 50 puntos. Después de la derrota en Coria se lo dije a ellos y la verdad que han trabajado duro. Es nuestro deber. La semana ha transcurrido interesante, hay gente con muchas ganas, estoy contento", explicaba el entrenador cadista.

Se refería a la calma existente tras atar la salvación. "Es verdad que no es un partido como el que jugamos hace unas semanas contra el Don Benito, cuando fuimos ante el Tamaraceite que se nos podía complicar mucho la categoría. Es una situación diferente a la que hemos pasado todo el año y yo creo que es una situación bonita", recordando que "el otro día ante el Mensajero en un campo súper complicado, dentro de lo que te permite el campo tuvimos momentos muy buenos de transición, con muchas ocasiones de gol". "Nos hicieron el tanto en un balón parado, podíamos haber hecho gol nosotros en el penalti y transiciones. El resultado fue 1-2 y estoy contento por cómo se dio el partido".

Cifuentes espera, y desea, que la relajación no pase factura con un agridulce adiós a la Liga. "Vamos a poner un once titular basado en la semana de entrenamientos. Lo he repetido varias veces, el objetivo es llegar a los 50 puntos y hacemos la alineación que viene determinada por la semana de entrenamientos y esta semana más que nunca, la gente que quiere ganar, competir es la que vamos a utilizar. Van a ir por ahí los tiros".

El técnico del filial del Cádiz CF destaca las prestaciones del Antequera. "Es un equipo con muchos jugadores jóvenes; de hecho, es el tercer equipo más joven de la categoría, nosotros somos el primero. Han terminado en una fase final buenísima de resultados y de juego. Es un equipo muy alegre, con buena gente arriba, con buen trato de balón que me gusta bastante cómo lo hace".

Para despedir el curso, el Cádiz B no tiene sancionados porque los amonestados en La Palma no acumulan para cumplir un partido. La presencia de juveniles será de nuevo la tónica en una semana en la que Paco Cantal ha estado especialmente inspirado con unas acciones muy llamativas en la definición en los entrenamientos.