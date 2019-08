El segundo liderato del Cádiz CF desde el regreso a la categoría de plata

El Cádiz CF se da el gustazo de saborear el liderato de la Liga aunque sólo se hayan desarrollado dos jornadas. A quién no le gustaría ocupar el primer puesto de la clasificación.

El equipo amarillo es uno de los tres equipos que ha sumado los seis puntos en el arranque de la temporada 2019/20. Está acompañado por el sorprendente Fuenlabrada de Mere, debutante en la categoría de plata, y el recién descendido Huesca, uno de los máximos favoritos al ascenso a Primera División.

No es fácil encaramarse a la cima aunque el recorrido de la competición todavía sea muy corto. Es una dulce recompensa al buen comienzo de curso, como es el caso de un Cádiz CF que ha sabido sacar adelante sus dos partidos.

El equipo amarillo vuelve a disfrutar de un liderato que ya ostentó hace dos campañas. En la 2017/18, se aupó al escalón más alto en la cuarta jornada, cuando acreditaba una cuenta de 10 puntos de los 12 posibles gracias a tres victorias y un empate. Entonces era líder en solitario con dos puntos de renta sobre el segundo. Hace casi un par de años: el 10 de septiembre de 2017.

Aquella primera plaza sólo le duró una semana al conjunto de Álvaro Cervera, que dos años después regresa al lugar privilegiado.

El reto ilusionante que afronta el Cádiz CF a partir de ahora es prolongar todo lo que pueda su estancia en la azotea. No lo tiene fácil y tampoco es que sea una obsesión. Esto no ha hecho más que empezar y no se trata de añadir más presión.

La historia reciente, desde el retorno del Cádiz CF a la división de plata, demuestra que el primer clasificado en la segunda jornada después se queda en el camino con el paso de las semanas. Fue el caso del Málaga en el ejercicio 2018/19. Arrancó con fuerza y a lo máximo que llegó fue al play-off.

En el curso 2017/28 fue el Tenerife el inquilino del trono en el segundo capítulo. Un paso efímero antes de perderse en la zona media baja.

El Levante fue la excepción en la campaña 2016/17, la del regreso del Cádiz CF a Segunda A. El cuadro valenciano se colocó primero desde el principio y ya no se movió de ahí.