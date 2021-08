La salida pendiente de tres jugadores del Cádiz CF

El Cádiz CF, como la inmensa mayoría de los equipos, tiene jugadores con los que no cuenta para la temporada 2021/22 recién comenzada que ya ha arrancado dos hojas del calendario. No es fácil encontrar una salida, pero el club tiene muy claro que hay que futbolistas que no entran en sus planes.

Tres son los jugadores del conjunto amarillo que en teoría están llamados a cambiar de aires antes del próximo 1 de septiembre: Jorge Pombo, Filip Malbasic y Nano Mesa. Ninguno tiene dorsal asignado y el tinerfeño ni siquiera aparece entre los futbolistas inscritos en LaLiga.

Ninguno ha entrado en la convocatoria para los dos primeros partidos de Liga (la lesión del canario, leve, no impide que se halle en la rampa de salida).

Todo apunta a que la marcha de los tres será un hecho en los próximos días, pero no está siendo nada fácil. Malbasic y Pombo tienen contrato hasta el 30 de junio de 2023. Nano Mesa, hasta 2024.

La lógica apunta a tres cesiones, aunque en algún caso no está descartada la rescisión, que podría ser el del serbio.

El mercado no termina de deparar demasiados movimientos a nivel general pero en la última semana se espera que se aceleren las operaciones para encajar las piezas. A clubes y jugadores les llegarán las prisas poco antes del cierre del mercado, que echará el cerrojo el 31 de agosto.

No es sencillo para el Cádiz CF dar con un destino para sus descartes. Lo normal es que recalen en equipos de Segunda División A o en ligas extranjeras, pero de momento no surgen posibilidades que sean satisfactorias para los jugadores y el club. En los últimos días sonó el Real Oviedo como una opción para Pombo, pero a día de hoy no hay nada concreto.

Los días van transcurriendo sin novedades, aunque en la entidad cadista no paran de trabajar y confían en poder dar salida a los jugadores que en principio no tienen cabida en el plantel.

Hay otro caso que no causa preocupación en el club. Iván Alejo está inscrito en LaLiga (con el número 14, como la pasada temporada) y durante el verano ha sonado primero para el Osasuna y luego para el Real Valladolid. El Cádiz CF lo dejaría marchar si las condiciones son buenas para el club, que pagó dos millones de euros al Getafe por el fichaje del extremo y llegado el caso pretende recuperar la inversión que realizó.