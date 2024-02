El presidente del Cádiz CF habla de la difícil situación y de la oportunidad de salir del descenso

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, pide unidad de cara al importante encuentro ante el Celta de Vigo que se disputa el próximo domingo 25 de febrero en el estadio Nuevo Mirandilla.

El conjunto amarillo afronta la oportunidad de salir de la zona de descenso pero sobre todo de no quedarse descolgado de la contienda por la permanencia.

Vizcaíno no ocultó la realidad el martes, aunque confía en la reacción. “Estoy tremendamente preocupado por una situación que no esperaba. Los resultados no nos dan la razón, tenemos que seguir trabajando e intentar cambiar la dinámica. Creo que es un tema anímico”.

A su juicio, el momento de unidad ante ese encuentro de tanta trascendencia. “Os pido un apoyo masivo a los jugadores y ellos tienen quedarse cuenta que hay que saber jugar con la presión y la situación. Estamos todos a una. No escondió que "algunos jugadores no está rindiendo peor no estoy decepcionado, espero que saquen lo mejor".

Indicó que "si ganamos el domingo estamos fuera del descenso. Llevamos sin ganar desde el 1 de septiembre pero hemos hecho buenos partidos y sumado puntos sueltos que nos permiten la posibilidad de cambiar el rumbo el domingo y que esta plantilla empiece a dar lo que tiene. No sólo son buenos jugadores, también buenas personas".

Siendo la situación delicada y después de una mala trayectoria, el Cádiz CF tiene la oportunidad de dar un paso al frente de cara a la salvación. Vizcaíno apuesta por mirar adelante: "Vamos a olvidarnos de lo pasado y vamos a mirar al futuro porque está en nuestra mano conseguir el objetivo. Con la unidad que ya hemos demostrado, estoy convencido de que lo vamos a conseguir".

No eludió su responsabilidad. "Nos hemos equivocado seguro, es inaceptable sin ganar desde el 1 de septiembre", sostuvo mientras se centró en el próximo partido. Para ello, pidió el apoyo a los futbolistas: "Es tarea de todos que estemos juntos y los arropemos y quitemos toda la presión para que den lo que tienen que dar, si lo hacen estoy convencido de poder ganar".

Reconoció el mandatario cadista que todo se torció con la derrota en Granada, que supuso "un schock". Después llegó aquel revés ante el Valencia y el pensamiento general era que "el Cádiz CF había descendido. Los jugadores tienen que sobreponerse, es una losa de la que no hemos salido". Destacó que "está en nuestra mano seguir en Primera".

Sobre la hinchada cadista. Vizcaíno dijo que "la afición es inteligente, se cabrea como todas, se desahoga como todas y reacciona como ninguna. La gente se da cuenta de que no es momento de quejarse sino de sumar y lo está haciendo".