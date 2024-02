Brian Ocampo, expediente X en el Cádiz CF: ni siquiera va convocado

El Cádiz CF trata de reaccionar en plena segunda vuelta con el reto de salvar una temporada 2023-24 que corre peligro de acabar de la peor manera posible. El equipo hilvana siete jornadas consecutivas ubicado en la zona de descenso después de llegar a los 21 partidos sin ganar en una horrible racha que continúa abierta.

La permanencia aún es posible si el equipo empieza a funcionar tanto en el plano colectivo como en el individual, algo que aún no ha sucedido. Es importante que los futbolistas den un paso adelante. La inmensa mayoría no está a la altura.

Uno de los jugadores desaparecidos en combate es Brian Ocampo. Un expediente X. Se cumple un año de una grave lesión que frenó su trayectoria. En febrero de 2023, era uno de los baluartes ofensivos del Cádiz CF hasta que tuvo que parar al sufrir un daño severo en el ligamento cruzado anterior y un moderado edema óseo en cóndilo femoral externo y meseta tibial de la rodilla derecha.

El extremo tuvo que pasar por el quirófano y estuvo un largo período en el dique seco hasta que en octubre regresó a los entrenamientos con el grupo. Volvió a competir el 26 de noviembre con la participación de los once minutos finales del encuentro ante el Real Madrid.

Su reaparición fue una gran noticia para un equipo que necesitaba imaginación y desborde en ataque. Se suponía que el uruguayo iba a ir a más poco a poco hasta llegar al pico de forma adecuado para poder optar a la titularidad. Nada más lejos de la realidad. No se ha asomado al nivel que llegó a dar la pasada campaña.

Brian Ocampo fue entrando en la recta final de los partidos (ante el Mallorca, Osasuna, Real Sociedad, Granada, Valencia, Alavés, Athletic de Bilbao y Villarreal) y llegó a formar parte del once inicial en el duelo de la Copa del Rey contra el Arandina (jugó más de una hora) que se desarrolló en un campo impracticable convertido en un gigantesco charco. En total, suma 130 minutos en la Liga (todos como suplente) más 65 en la Copa.

Pero el tiempo pasa y el futbolista no da el paso que todos esperaban ni antes con Sergio González ni ahora con Mauricio Pellegrino. En lugar de avanzar, retrocede hasta el punto de no entrar en la convocatoria para el reciente choque contra Osasuna.

¿Qué le pasa a Ocampo? Se entrena como uno más a diario y no parece que sufra un contratiempo físico. El problema puede ser anímico. Su estado de ánimo puede influir en su bajo rendimiento. A día de hoy no aporta su juego. La incógnita es si llegará a tiempo esta temporada que podría pasar casi en blanco si no consigue rehacerse.