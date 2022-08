Posible alineación del Cádiz CF en la visita a Osasuna

El Cádiz CF afronta la segunda jornada de Liga con la noble intención de abrazar sus primeros puntos de la temporada 2022/23 después de la derrota (0-1) sufrida en casa ante la Real Sociedad en el capítulo inaugural.

La cita es el sábado 20 de agosto El Sadar, con el mercado de fichajes aún abierto y una o dos incorporaciones pendientes en la entidad cadista tras el aterrizaje de Antonio Blanco.

El conjunto amarillo encara su primera visita del curso en el terreno del Osasuna. El rival no puede ser más complicado como demuestra una historia plagada de varapalos en el estadio del cuadro navarro, en especial en los tiempos más recientes.

Pero nada es imposible pese a la complejidad de la misión. Las opciones de estrenar el casillero de puntos en El Sadar pasan como mínimo por igualar el elevado nivel de intensidad que se espera de los rojillos, fortalecidos en su autoestima tras imponerse (2-1) en casa al Sevilla en el debut liguero.

Los gaditanos siguen teniendo problemas en el centro del campo y los extremos. Aunque el entrenador, Sergio González, recupera a Fede San Emeterio y ya puede contar con Antonio Blanco, lo cierto es que el primero anda lejos de su estado más óptimo y el segundo acaba de aterrizar.

No se puede descartar nada, pero la lógica apunta a que el técnico puede repetir el doble pivote formado por José Mari y Fali. Rubén Alcaraz y Álex Fernánez siguen fuera de combate. La convocatoria está formada por 22 jugadores.

El preparador cadista sólo tiene un extremo del primer equipo al cien por cien: Awer Mabil. Iván Alejo viaja pero con el lastre de no haber hecho la pretemporada mientras se recuperaba de una lesión en el tobillo. Sobrino continúa fuera y Alberto Perea es baja esta semana. El australiano y Arzamendia pueden ser las soluciones paras las banda en Pamplona.

Pese a los problemas en determinadas posiciones, el Cádiz CF está obligado a mejorar, sobre todo cuando tenga la posesión de balón. La clave radica en emplearse a fondo en las labores defensivas y dar un paso adelante en ataque.

Como es habitual, el entrenador del Osasuna, Jagoba Arrasate, no ha dado grandes pistas sobre el once que pondrá ante los andaluces, pero todo hace indicar que no se registrarán grandes cambios. Manu Sánchez podría entrar por Juan Cruz en el costado izquierdo de la defensa.

El gran momento de forma de Chimy Ávila y Aimar Oroz hace que estos futbolistas sean fijos. Este último debutó contra el Sevilla como titular con un gol, exponiendo sus intenciones para el presente curso. A día de hoy, su entrenador confía mucho en él, por lo que volverá a tener una oportunidad de seguir creciendo ante su gente.

Será además el regreso a la convocatoria del central ex cadista Aridane y Rubén García tras perderse la primera jornada del torneo. El fichaje de Moi Gómez para el costado izquierdo ha hecho que García, habitual pieza utilizada por Arrasate para ese lado, se enfrente a un reto al tener que compartir posición con un jugador contrastado que gusta bastante al entrenador.

Alineaciones probables

Osasuna: Sergio Herrera, Peña, Unai García, David García, Manu Sánchez, Kike Barja, Moncayola, Torró, Moi Gómez, Oroz y Chimy Ávila.

Cádiz CF: Ledesma, Zaldua, Luis Hernández, Víctor Chust, Espino, Fali o Blanco, José Mari, Awer Mabil, Arzamendia, Lucas Pérez y Lozano.

Árbitro: Mateu Lahoz (valenciano).

Estadio: El Sadar. (17:30/DAZN/Movistar/Orange).