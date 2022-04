El nuevo papel de Chapela en el Cádiz CF

La llegada de Sergio González ha relegado a Iván Chapela a un papel con menos protagonismo en el primer equipo del Cádiz CF. El nuevo entrenador mantiene a Salvi Sánchez y ha recuperado para la causa a Iván Alejo, que tiene un peso impensable a principio de temporada. Chapela convive con esta situación con la obligación de dar el do de pecho en el segundo equipo, que requiere de su liderazgo para alcanzar el objetivo de la permanencia en Segunda RFEF.

El atacante chiclanero no juega con el primer equipo desde el Osasuna-Cádiz (2-0), de la 20ª jornada de Liga. Ha ido convocado en dos ocasiones más aunque sin participación. Su rol mira al filial, con el que el pasado domingo tuvo un papel clave para levantar el tanto inicial del Don Benito. Chapela fue clave para la remontada del Cádiz B ante el equipo extremeño, ya que transformó el penalti que dio el 1-1 a los amarillos. "Todas las victorias son importantes, pero ésta un poquito más por la situación en la que estábamos. Como hemos estado hablando todo el equipo, estamos muy unidos y vamos para ganar los últimos cuatro partidos que nos queda".

Cuando los de Alberto Cifuentes recibieron el gol en contra, el capitán se echó el equipo a la espalda y desde su novedosa posición como segunda punta y generando ocasiones de peligro, finalmente pudo acertar desde los once metros. "El gol viene de una jugada que pone Joel de falta y le hacen falta a Momo. Si el penalti es en el 20’, nos cuenta igual porque íbamos 0-1 perdiendo. Al fin y al cabo ha sido en el 45’que duele más. Por suerte he conseguido meterlo", explicaba.

El futbolista cadista tuvo temple y cabeza fría porque el lanzamiento del penalti se alargó más de la cuenta. "Como en todas las cosas del fútbol, se ensaya, se va aprendiendo en los entrenamientos, como si le das un pase a tu compañero, igual. A veces lo fallas, otras veces tienes la suerte, como en este caso, de que se mete".

"Todos los partidos a partir de ahora son una final por lo que nos estamos jugando; ahora vamos a ir a ganar al Tamaraceite"

En relación al próximo partido ante el Tamaraceite, el extremo chiclanero afirmaba que "la mentalidad del equipo es ir a ganar". "Todos los partidos a partir de ahora son una final por lo que nos estamos jugando. Como te he dicho hace un momento, vamos a ir a ganar al Tamaraceite. Esa tiene que ser nuestra mentalidad, igual que en esta semana era ganar al Don Benito. La semana que viene tenemos que hacer el mejor papel posible en Tamaraceite y venirnos a casa con los tres puntos".

Sobre su nueva posición como segundo punta, Chapela apuntaba que él iba dónde decía el míster y realzó la labor de sus compañeros. "No me importa dónde jugar. Si el míster me dice aquí, yo voy ahí. Soy un mandado. El equipo reacciona muy bien, estamos todos muy unidos y cualquiera que sale, hace un papel increíble".