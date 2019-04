El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, decía no hace mucho tiempo que estaba feliz en el Cádiz y que su deseo era continuar muchos años más. En sus declaraciones más actuales, las que realizó la noche del pasado lunes en el programa El Submarino amarillo, de Onda Cádiz Televisión, deslizó un mensaje sujeto a diversas interpretaciones.

“Yo tengo un límite como persona y como entrenador y cuando ese límite llegue habrá que buscar a otro”, indicó Cervera sin ir más allá. No explicó si ese límite es lejano o cercano. Le queda un año más de contrato y el presidente, Manuel Vizcaíno, anunció días pasados la intención de renovar al técnico.

El preparador cadista puso en valor su trayectoria en el conjunto amarillo. “He logrado, una plaza para el play-off y he sacado jugadores que luego se han vendido”, argumentó antes de afirmar que “cuando crees en algo tienes que morir con ello”. Y tiene claro que es en lo más que: “me gustan los equipos que defienden bien”.

Durante la entrevista realizada al entrenador salieron a relucir los nombres de varios futbolistas. Uno de ellos fue el de Álex Fernández, suplente en los últimos partidos. Cervera habló claro de la situación del madrileño y no ocultó el desacuerdo que hay entre los dos. “A Álex le gusta jugar de mediocentro y a mi los mediocentros tipo Álex no me gustan”.

El míster insistió en su idea: “Pensamos que lo mejor es incorporar a Álex como tercer centrocampista, pero él no lo cree”. El técnico indicó que “hablamos con él, le decimos la situación y él intenta ayudarnos en lo que puede, pero en otros momentos también se deja ir”.

Cervera aseguró sobre Álex que se trata de un futbolista “en el que confío personalmente porque nunca deja de entrenar y es un buen profesional, de los que uno quiere entrenar. Juegue o no juegue su trato va a ser el mismo. Él, con todo lo que ha pasado aquí, sigue tirando del carro y aportando” De mediocentro no lo ve en el Cádiz pero “podría hacerlo bien en cualquier equipo”.

El técnico fue preguntado también por Brian Oliván, relegado a la grada en la segunda vuelta. Cervera comentó la situación. “A principios de temporada se intentó traer a otro futbolista, porque para el lateral necesitábamos a otro tipo diferente de jugador. Empezó a jugar Matos y hubo un momento que no lo vi bien y lo cambié por Brian. Después llegó el mercado de invierno, me decidí por Matos, que estuvo muy bien, y luego cuando confiamos en Espino nos vino mal”.

Cervera apuntó sobre Brian que “a mi me gusta otro tipo de jugador en global. Símplemente es una decisión de entrenador de la que tenemos miles”.

Sobre las posibilidades en la pelea por el ascenso, el entrenador dijo que “todo el mundo piensa que estando el Cádiz donde está tiene una oportunidad, que es diferente a tener una obligación”.

Cervera no escondió la realidad y dijo que “el equipo ahora no está bien. Al equipo ahora le cuesta mucho. No vamos a vender lo que no es. Desde el encuentro en Tarragona, el equipo no defiende nada, le tiran y hay que intentar llevarlo a que se ponga bien”.

Dijo algo más el preparador cadista. “Algo ha cambiado que no somos iguales. En la famosa frase de la lucha no se negocia, empezamos a negociar algunas cosas y ahí perdemos el norte”.