La sede de la Fundación Cajasol acogió el martes la presentación del Campus de Verano Cádiz Club de Fútbol 2019, que arrancará el próximo 24 de junio en once sedes diferentes, ampliando en tres más respecto al pasado año.

Mar Díez, en representación de Cajasol, insistió en “el compromiso que desde nuestra Fundación tenemos en el desarrollo de la ciudad y el fomento del deporte”. Además, no dudó en agradecer “el esfuerzo que se viene haciendo desde el club para llegar a diferentes puntos de la provincia”.

Recordaba el presidente de la Fundación Cádiz Club de Fútbol, Martín José García Marichal, que “el fútbol es la excusa para que los niños y niñas puedan divertirse” destacando que “se comenzó con apenas 60 niños y la previsión es poder superar ya el millar de inscritos”.

El coordinador del Campus, Jesús Medina, quiso recordar cariñosamente “la figura de Baguetina, que forma parte del logo de este año, y es un homenaje al compromiso social que siempre había tenido”. De igual manera desgranó los detalles de las diferentes sedes y las novedades que estarán presentes en esta nueva edición.

Ya está abierto el plazo de inscripción para el Campus de Verano Cádiz CF 2019, que este verano se desarrollará en hasta once sedes diferentes repartidas por las provincias de Cádiz y Málaga.

Los precios para las diferentes sedes son los siguientes:-Cádiz (semanal): 210 euros (no abonados) y 190 euros (abonados). Los hermanos pagarán precio de abonado.-Cádiz (completo): 360 euros (no abonados) y 340 euros (abonados). Los hermanos pagarán precio de abonado.-Resto de sedes: 100 euros (no abonados) y 90 euros (abonados). Los hermanos pagarán precio de abonado.

Se puede formalizar la inscripción rellenando el formulario y accediendo a una plataforma de pago, además de descargar la hoja de inscripción o de manera presencial en las oficinas del Cádiz Club de Fútbol en el estadio Ramón de Carranza. Para poder participar, el pago deberá haberse realizado antes del 31 de mayo, si no la plaza dejará de estar reservada.

Sobre el Campus de Cádiz, el viernes 28 de junio, a las seis y media de la tarde, en la sala de prensa del estadio Ramón de Carranza, se realizará una reunión voluntaria para resolver dudas. La ropa se entregará a los inscritos en el primer día de la actividad. Sobre el resto de las sedes del Campus, las dudas quedarán resueltas y atendidas media hora antes del inicio de la actividad.

El Campus de Verano del Cádiz incluye dos camisetas y unas calzonas Adidas, abono para el Trofeo Carranza, asistencia médica, seguro de responsabilidad civil, fiesta de clausura el 12 de julio en la ciudad deportiva, bebidas y frutas, almuerzo y merienda (sólo en Cádiz). El horario establecido es de 10:00 a 20:00 horas en Cádiz y de10:00 a 14:00 horas en el resto de las sedes.