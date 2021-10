El lamento del Mallorca por un nuevo partido a las dos de la tarde

El horario establecido para el partido entre el Cádiz CF y el Mallorca ha tenido repercusión en Palma porque no es la primera, la segunda ni la tercera vez que el conjunto balear se verá obligada a jugar a las dos de la tarde.

El equipo amarillo se enfrentará al cuadro bermellón en el estadio Nuevo Mirandilla (más conocido como Carranza) el domingo 31 octubre a partir de las dos de la tarde. Será la primera ocasión que el conjunto amarillo juegue esta temporada 2021/22 en ese horario.

El entrenador del Mallorca, Luis García Plaza, fue preguntado el jueves por por el horario fijado por LaLiga para el partido ante el Cádiz CF correspondiente a 12ª jornada del campeonato, García Plaza respondió que su equipo "se tiene que acostumbrar", aunque lo lamentó "por los aficionados".

"Sufro por ellos porque no es una hora cómoda", resumió el técnico del conjunto isleño. El Mallorca, con el japonés Take Kubo y el surcoreano Kang In Lee en sus filas, ya ha jugado tres encuentros en esa franja horaria, de máxima audiencia televisiva en Asia.

La diferencia entre España y Japón y Corea Sur es de siete horas. Es decir, a las dos de la tarde en España son las nueve de la noche en los dos países asiáticos.