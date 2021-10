Ledesma: "El Cádiz ya no es sorpresa y es más complicado"

El portero del Cádiz CF Conan Ledesma atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) de manera telemática tras el entrenamiento del jueves 14 de octubre.

Parón liguero: "Siempre viene bien un descanso para trabajar los puntos débiles del equipo, hubo jugadores que fueron con sus selecciones que se están incorporando y pronto estaremos todos juntos para trabajar el partido ante el Espanyol, algo en lo que trabajamos".

La categoría: "Yo creo que nos enfrentamos a grandes equipos, no lo hicimos de mala manera, pero no tuvimos los resultados que queríamos. El primer año fue difícil, pero el segundo es más difícil porque no eres sorpresa. Nos conocen y se hace más complicado afrontar los partidos. Este año conocen al Cádiz CF y saben cómo defenderse y cómo afrontarnos".

Plano personal: "El año pasado era mi primer torneo en España, después de un parón por pandemia y además estuve encerrado un mes por covid. Este año me siento bien y estoy contento".

Dejar la portería sin goles es buen camino: "Hay necesidad de dejar la puerta a cero porque en lo psicológico es muy bueno. Intervine de buena manera contra el Valencia, sobre todo al final, y eso lo hace más gratificante. Dejar la portería a cero nos pone en buen camino a lo anímico".

El ambiente en el vestuario cadista: "Es un vestuario que se está formando todavía. Muchos se fueron, otros llegaron y es normal. La alegría y el buen trato es la esencia y siempre está en nuestro vestuario".

La selección de Argentina: "Defender la camiseta de Argentina es algo increíble, ojalá pueda hacerlo más veces. Participar en unos Juegos Olímpicos defendiendo la camiseta de mi país fue tocar el cielo para mí, tanto en lo personal como en lo deportivo".