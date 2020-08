Los jugadores que saldrán del Cádiz CF en verano

La puerta de salida está más abierta que nunca en el Cádiz CF. El primer descarte es el de Sergio Sánchez, pero habrá muchos más. La entidad cadista anunció la rescisión del contrato del defensa central, con un año más por delante tras el ascenso a Primera División aunque no entraba en los planes del cuerpo técnico.

De hecho, el zaguero sólo participó 90 minutos con el Cádiz CF la pasada campaña antes de militar en el Albacete como cedido tras el mercado de invierno. Su mejor momento fue en el ejercicio 2018/19, con 22 encuentros en su cuenta. Por cuestiones legales, quedará desvinculado de manera oficial el 21 de agosto.

Habrá más futbolistas que en fechas venideras dejarán de pertenecer al conjunto amarillo. La maquinaria del club está en marcha para reducir el número de efectivos en una plantilla masificada. Tras la marcha de Sergio Sánchez, aún quedan 38 futbolistas en nómina. ¿Qué jugadores no estarán a las órdenes de Álvaro Cervera en el curso 2020/21?

El club trata de negociar un acuerdo con futbolistas que sólo tienen un año más de contrato y que no tienen cabida, como son los casos de Edu Ramos, Dani Romera (vuelve tras su paso por el Alcorcón), David Carmona (en el Racing de Santander el curso pasado) y David Querol (en el Albacete la segunda parte del campeonato), que ya saben que no disponen de sitio en el plantel.

El 30 de junio de 2021 acaba también la relación laboral de Brian Oliván con el club. El carrilero zurdo está inmerso en la actualidad en la disputa de la fase de ascenso con el Girona, en el que juega cedido con la opción de ser fichado por el cuadro catalán en caso de dar el salto a la máxima categoría. Si regresa al Cádiz CF tampoco tendría hueco y las opciones pasarían por un acuerdo para la rescisión o un nuevo préstamo a un conjunto de la división de plata o incluso de Primera.

José Joaquín Matos tampoco formará parte del equipo amarillo en la campaña 2020/21, aunque le quedan dos años más de contrato. En la misma situación se halla Javi Navarro. Los dos tienen muchas papeletas para salir cedidos. El extremo está en la agenda de equipos de Segunda A y Segunda B.

Entre los que también finalizan contrato en 2022 figuran además Caye Quintana y Jean Pierre Rhyner. El delantero (acaba de empezar sus vacaciones tras terminar su periplo en el Fuenlabrada) será cedido a un club de Segunda A (el Málaga parece el mejor posicionado) y el destino del defensa puede ser el extranjero, bien traspasado o con billete de ida y vuelta.

Hay otro jugador más con dos años por delante que cuenta con posibilidades de cambiar de aires. Se trata de Carlos Akapo. El lateral derecho apenas tuvo protagonismo en la temporada recién finaliza, su primera en el conjunto gaditano. Entre que llegó lesionado y ejerció de suplente de un intratable Iza Carcelén, sólo estuvo sobre el césped 640 minutos repartidos en nueve partidos, incluidos dos de la Copa del Rey. La lógica apunta a una cesión a un equipo de la categoría de plata, quizás de los que persigan el objetivo del ascenso.

David Mayoral, extremo recién fichado hasta 2023 procedente del UCAM Murcia, también saldrá cedido y su destino apunta al Cartagena o el Albacete.

Sergio González fue uno más en el primer equipo con una importante aportación en la recta final de la temporada del ascenso. En el club barajan la posibilidad de que el canterano se curta en Segunda A con minutos que a priori no podría contar en el Cádiz CF.

Hay más jugadores sin hueco en Primera División, como el delantero Djordje Jovanovic y el extremo Cristian Martínez. El ariete apunta a un conjunto extranjero y el panameño podría quedarse en el B o buscar una cesión a un club de Segunda B como tras su aterrizaje a mitad de la Liga 2019/20, cuando se enroló en el Recreativo de Huelva.

Los mencionados no continuarán en el Cádiz CF la próxima temporada, serán más jugadores los que no continúen, bien porque sean cedidos o traspasados. El mercado, abierto hasta el próximo 5 de octubre, deparará novedades. Además de salidas, habrá fichajes para apuntalar varias posiciones.