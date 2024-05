La Fundación José Manuel Lara desarrolla un programa para mejorar la comprensión lectora de los niños

"Las sesiones de LEER+ me gustan porque me ayudan a reforzar la lectura, comprender mejor las cosas y cuando, por ejemplo, en un examen me pongan una lectura podré aprovechar lo que he aprendido”, así explica Jesús, uno de los alumnos de primaria, lo que le aportan las sesiones de lectura que este año ha puesto en marcha en la ciudad de Cádiz la Fundación José Manuel Lara de la mano de la Fundación Cajasol con el apoyo del Ayuntamiento de Cádiz y de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Y es que una de las metas principales de LEER+ es conseguir que niños y niñas de primaria lean más y, sobre todo, mejor.

Al acto de presentación que ha tenido lugar en el CEIP Gadir han acudido representantes de las distintas entidades implicadas en que el proyecto LEER+ sea realidad en la capital gaditana: la delegada territorial de Desarrollo Educativo en Cádiz, María Isabel Paredes; la primera teniente de alcalde y delegada del Cultura del consistorio gaditano, Maite González García; el delegado de Enseñanza del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Verdulla Otero; la responsable de la sede de la Fundación Cajasol en Cádiz, María del Mar Díez Mieres; y el director general de la Fundación José Manuel Lara, Pablo Morillo Pérez. Este último ha destacado alguno de los beneficios que se consiguen con este proyecto: "Los menores que leen más y mejor conseguirán entender mejor lo que estudian, podrán sacar mejores calificaciones e, incluso conseguir mejores puestos de trabajo, es decir, con lectura les estamos dando una herramienta para conseguir un futuro mejor a alumnado em situación vulnerable".

Con el compromiso de voluntariado de la ciudad

Leer+ (Leer suma) es un programa educativo que en el que durante una hora a la semana un estudiante y una persona voluntaria protagonizan una sesión de lectura con el objetivo de conseguir que los menores mejoren su competencia lectora, al que este curso se une en Cádiz la Fundación Cajasol. "Es una gran satisfacción ver cómo avanzan, como cada día leen más y entienden mejor lo que leen… pero, sobre todo, he notado un gran cambio en la actitud y disposición al leer", explica Jacinta, que es trabajadora social de formación.

Inicialmente, esta iniciativa se ha implementado en centros educativos en zonas vulnerables de la ciudad con la idea de lograr a través de la lectura apoyar al alumnado con menos recursos para conseguir así ofrecerles más oportunidades. En concreto, LEER+ ha arrancado en los colegios CEIP Gadir y el CEIP Fermín Salvochea.

En Cádiz capital los alumnos beneficiados directamente son una veintena que cuentan con una persona voluntaria que les guía en su mejora lectora. Este voluntariado ha recibido formación específica para tener herramientas para poder realizar este acompañamiento, a través de personal de la Fundación José Manuel Lara y en la sede de la Fundación Cajasol. Asimismo, los niños y niñas han realizado un test de lectura para poder conocer su situación de partida, con la idea de que al final de curso se pueda analizar los avances que la pertenencia a este proyecto les ha proporcionado.

Estas sesiones de lectura tendrán lugar por la tarde, fuera del horario escolar, pero en el centro educativo. En el espacio de lectura convivirán distintas parejas simultáneamente pero preferentemente el formato será uno a uno, por lo que conviven en la misma zona, aunque se relacionan independientemente. Esta dinámica favorece la creación de un vinculo entre alumnado y voluntariado que favorece no solo la mejora de la competencia lectora sino otros lazos que benefician al menor y también el desarrollo del proyecto.

Ofrecer un futuro mejor a través de a lectura

La Fundación José Manuel Lara consiguió el curso pasado, gracias a fondos europeos Next Generation, procedentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, llevar a cabo un proyecto piloto de acompañamiento lector que benefició a 500 alumnos de Andalucía, Ceuta y Melilla. Este año ha querido dar un salto más e implementar un acompañamiento lector propio, con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla y la Fundación Cajasol, en Sevilla y Cádiz, y de la Fundación Unicaja, en Málaga y Almería, conla idea que sea el punto de partida para crear un modelo lector que consiga invertir las cifras negativas que el Informe PIRLS, Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora (PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study, en inglés) da sobre comprensión lectora en el alumnado español.

"Hemos visto como este acompañamiento lector sirve, hemos comprobado como chicos que no leían ahora lo hacen, cómo entienden mejor lo que leen y esto beneficia a su adquisición de conocimientos y seguro que en un futuro a sus calificaciones, a la formación a la que van a poder acceder y, por tanto, también, a conseguir mejores oportunidades de futuro, y con esto la transformación social a través de los libros",explican desde la Fundación José Manuel Lara.