Italia: sanciones a los árbitros por errores graves; en España, todo lo contrario

El Cádiz CF está siendo golpeado duramente por arbitraje que dificultan su progresión en la competición. El ejemplo más recientes el partido contra el Atlético de Madrid disputado el pasado 11 de marzo en el Wanda Metropolitano, cuando el colegiado Pablo González Fuertes perdonó una clara expulsión a un jugador rojiblanco en la primera parte a instancias del VAR, que estaba a cargo de José Luis González González.

El conjunto amarillo cayó 2-1 pero quizás no hubiese perdido con una correcta intervención del VAR y una adecuada decisión arbitral.

Más grave fue el escandaloso arbitraje fue el escandaloso arbitraje sufrido por el cuadro gaditano en el terreno del Mallorca, con dos penaltis que no lo fueron y propiciaron la derrota de los de Sergio González. En aquel partido estaba en el VAR Alejandro Hernández Hernández, designado para dirigir el encuentro entre el Cádiz CF y el Villarreal de la 29ª jornada.

El colegiado que perjudicó gravemente al Cádiz CF será el que pite el próximo encuentro. En Italia esto no hubiese sido sucedido. ¿Por qué?

En la Serie A italiana los árbitros son sancionados cuando cometen errores flagrantes. Todo lo contrario que en España, donde son premiados y además pitan al que perjudicaron. El Cádiz CF estaría ahora mismo fuera de la zona de descenso si no hubiese sido masacrado en las últimas semanas.

El pasado fin de semana se formó un lío tremendo durante y después del partido entre el Torino y el Inter de Milán. El árbitro Marco Guida no señaló un claro penalti a favor de los turineses por una falta dentro del área. El colegiado que estaba en el VAR, Davide Massa, le dijo tres veces a su compañero que estaba en el campo que el defensor tocó el balón antes que el pie del atacante. Un error manifiesto porque fue penalti. El árbitro no fue al monitor a revisar la acción.

Todo apunta, según informan desde Italia, que Guida y Massa serán sancionados durante tres jornadas. En España eso esa impensable. No reconocen errores, no se hacen públicas las conversaciones entre el árbitro del campo y el del VAR y no son castigados. Siguen pitando como si nada.