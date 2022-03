Sobrino y la lucha con Alejo, que vuelve tras sanción

Iván Alejo estuvo ausente el pasado viernes en el Wanda Metropolitano, en el duelo contra el Atlético de Madrid (2-1), pero tras cumplir sanción puede ser una de las novedades del once del Cádiz CF siempre que Sergio González opte por el vallisoletano y siente en el banquillo a Rubén Sobrino. El ex del Valencia fue el elegido en la capital de España, aunque desde la marcha de Álvaro Cervera ha perdido fuerza en las alineaciones.

Hay que partir de la base de que si las sensaciones fueron buenas en el choque contra la escuadra de Diego Simeone, a pesar de la derrota, el porcentaje se inclina a favor de un once idéntico para plantar cara el domingo (16:15 horas) nada menos que al Villarreal en el estadio Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza). Esa premisa daría ventaja a Rubén Sobrino para repetir entre los once elegidos, si bien no hay que cerrar la puerta a alguna variación ahora que Iván Alejo vuelve a estar disponible. El extremo se cayó de la convocatoria para Madrid por sanción federativa.

El vallisoletano ha saboreado la titularidad en cinco ocasiones desde el cambio de inquilino en el banquillo del Cádiz CF. De ser un claro secundario, a poder dar un paso al frente para ayudar al equipo en una campaña en la que Salvi Sánchez -preferentemente el fijo en esa posición- no está a la altura esperada y, además, ahora lleva unas semanas con problemas físicos.

El resto de la alineación que puede tener en mente Sergio no debe variar en exceso de la que salió ante el Atlético, siempre que las lesiones respeten al grupo y el preparador pueda echar mano de los hombres que desea para ese once inicial. Todo ello con debate de la portería dando todavía vueltas después del grave error de Conan Ledesma en el Wanda que costó el primer gol del conjunto colchonero.

Por otro lado, en cuanto a la actualidad del Cádiz CF cabe apunta que la primera plantilla continúa con su preparación para el encuentro del próximo domingo (16:15 horas) ante el Villarreal CF. Los cadistas se ejercitaron bajo la lluvia en las instalaciones de El Rosal por segunda vez en esta semana, en un entrenamiento que tuvo mucho contacto con el balón, pero también ejercicios físicos.

⚽️ ¡Seguimos!✍️ https://t.co/1Q6rdiIeye📺 El vídeo completo del entrenamiento de hoy en https://t.co/DhCg32NFeG — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) March 16, 2022

De esta manera, los cadistas trabajaron en el césped del campo Ramón Blanco en una sesión dividida en dos bloques. Uno físico, con ejercicios sin balón, y otro sin balón. Este segundo bloque tuvo partidos en espacios reducidos.

La gran novedad de las últimas semanas se produce de nuevo este jueves, ya que el Cádiz CF se trasladará a la capital para entrenar en el Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza). Está siendo norma en el entrenador hacerlo un día en la semana previa a jugar como local.