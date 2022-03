Rubén Sobrino: "Si el míster no estuviese contento conmigo no estaría jugando"

Justo el día que se conoció la marcha de Álvaro Cervera como entrenador del Cádiz CF, un grupo de jugadores sintió lo que suponía aquella compleja decisión del club. Pero hubo uno en concreto, Rubén Sobrino, que entendió que se cerraba un ciclo de máximo protagonismo de amarillo sin saber qué depararía la nueva etapa con Sergio González. Cuestionado por parte de los seguidores, que le tildan como 'el niño bonito de Cervera', el mediapunta lucha contra viento y marea tratando de demostrar que es un futbolista válido para el proyecto.

Precisamente esos cambios salieron a relucir en la rueda de prensa de este miércoles, cuando Sobrino fue cuestionado por la marcha del anterior técnico. "Hay muchas etapas en el fútbol, cada una muy diferentes. Cada partido es diferente y es verdad que tras la marcha de Cervera no he encontrado un lugar en el once titular", explicaba el futbolista del Cádiz CF antes de añadir que "cuando vino Sergio, me puse a trabajar como siempre para intentar ser útil aquí e intentar ayudar al equipo en todo lo que pueda". "Lo primero es la salvación y la verdad que me he encontrado con dificultades, malas dinámicas y una competencia muy sana que tenemos en la zona ofensiva".

Las cifras son claras y con el nuevo entrenador, Sobrino ha sido titular en tres de los últimos nueve encuentros oficiales entre Liga y Copa del Rey. Y le toca actuar pegado a una banda, que parece no le convence del todo pero que acepta. "Siempre es importante que un jugador pueda jugar en diferentes posiciones. Toda mi vida en el fútbol he actuado como segundo punta, cayendo a los espacios y a las dos bandas, siempre con trabajo y movilidad", al tiempo que recordaba que "con Cervera jugaba en las bandas y creo que Sergio no me había visto jugar ahí pero realmente donde me siento más cómodo es de segunda punta, aunque soy consciente que puedo jugar en cualquiera de las dos bandas".

El atacante del Cádiz CF lucha contra los elementos y el hecho de no haber visto portería en toda la temporada, algo que corre muy en contra de un jugador de corte ofensivo. Pero hace una lectura positiva y se defiende las críticas. "Si el míster no estuviese contento conmigo no estaría jugando en las segundas partes pero la competencia que estoy teniendo es muy alta. Soy consciente que la falta de gol para un jugador que juegue de extremo o punta le puede pesar, aunque estoy contento".

"Soy consciente que la falta de gol para un jugador que juegue de extremo o punta le puede pesar, aunque estoy contento"

Todo ello dentro de esa permanente lucha de tener que demostrar posiblemente más que otros compañeros. "Desde que llegó Sergio, me ha dado su punto de confianza y trato de devolverla entrenando. Le tengo que devolver la confianza al entrenador con los minutos que juegue. Podemos dar mucho más", razonaba.

En cuanto al cambio de sistema, el mediapunta del Cádiz CF cree que el fondo es el mismo al margen del dibujo. "El nivel de exigencia es el mismo e incluso más. La diferencia es que ahora defendemos un poco más adelante. Metemos al rival un poco más en su campo, pero también tienes menos espacio para correr. ¿Liberados? Si cuentas las distancias sí, pero trabajamos lo mismo. Si no haces ese trabajo, si no compites, lo tienes complicado para sacar puntos en el fútbol.