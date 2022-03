¿Hay debate en la portería del Cádiz CF?

Conan Ledesma es el portero titularísimo del Cádiz CF desde su llegada en el verano de 2020. David Gil, al igual que le sucedió anteriormente con Alberto Cifuentes, sigue trabajando en la sombra aprovechando al máximo las oportunidades de la Copa del Rey, para dejar muestras de sus condiciones. Ledesma es fijo, pero el error del viernes en el Wanda Metropolitano, que costó el primer tanto del Atlético de Madrid, pesa en una plantilla que debe exigirse al máximo para conseguir el objetivo. Por desgracia no hay lugar a errores como el que cometió el portero.

Dentro de una semana larga entre el partido del viernes y el del próximo domingo, el cadismo analiza la situación de su portero titular y un reserva que muchos ven como un profesional que merece esa oportunidad que esta temporada se le resiste en Liga. David Gil cumple su cuarta temporada en el primer equipo del Cádiz CF, aunque hay una quinta que la pasó a caballo siendo titular con el filial. El portero madrileño no alza la voz y fue el primero que vio, desde el banquillo, como su compañero de demarcación 'regalaba' el esférico a Joao Félix. Seguro que David fue el primero en transmitir palabras de ánimo y apoyo a su competidor, porque es la ley no escrita de respeto y valores entre compañeros.

Sin embargo, en un Cádiz CF que se juega la vida en cada segundo de un partido no hay lugar a fallos imperdonables que, de alguna manera, cuestan un partido. No cabe duda que el Atlético de Madrid es muy superior, aunque esa es una cuestión y otra es demostrarla. Esa exigencia tiene un precio alto del que no se puede escapar la portería. Ledesma ofrece unas prestaciones que son bien valoradas porque posiblemente en el cómputo general ha dado más que lo que ha quitado. Pero como un simple aviso a 'navegantes', una manera de hacer ver que todos están preparados para jugar, no sería descabellado que David Gil tuviera sus primeros minutos en Liga. Seguro que los merece, que opinan muchos seguidores que también se debaten por la confianza en el cancerbero titular.

Que Sergio González se haya planteado algo al respecto sólo está en su cabeza, si bien no quiere decir que un error de Ledesma merezca el castigo de la suplencia. Pero es una posibilidad en una carrera de fondo e la que los dos van hombro con hombro. No hay dudas sobre la capacidad de David Gil, demostrada en la Copa del Rey esta campaña y las anteriores, y que es un portero completo a pesar de que antes Cervera y ahora Sergio se decanten por su competidor, antes Cifuentes y ahora Ledesma.

Salvo sorpresa, el meta argentino será el domingo el primero en la alineación para enfrentarse al Villarreal porque todo hace pensar que la confianza del técnico del Cádiz CF se mantendrá en el argentino. Entro dentro de lo normal, si bien tampoco sería descabellado la opción de tirar del fondo del armario. El debate está en la calle y hay opiniones para todos los gustos, si bien en lo que no existen dudas es que el equipo amarillo cuenta con dos buenos porteros, además de los canteranos Juan Flere, Víctor Aznar o Nando.