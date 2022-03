Cervera apunta a Vizcaíno por el desacuerdo sobre el finiquito

Álvaro Cervera, ex entrenador del Cádiz CF, no escondió su malestar con el presidente del club amarillo, Manuel Vizcaíno, a quien, sin citarlo de manera directa, culpa de que la entidad no quiera pagarle "el finiquito" tras ser destituido el pasado mes de enero debido a la mala dinámica del equipo.

Cervera fue despedido el pasado 11 de enero después de la derrota (2-0) sufrida por el Cádiz CF en el terreno del Osasuna al comienzo de la segunda vuelta que confirmaba el hundimiento del conjunto gaditano, ubicado en zona de descenso.

El técnico dejó de ser el inquilino del banquillo cadista después de más de cinco y años y medio en los que consiguió dos ascensos (de Segunda División B a Primera) y una permanencia en la máxima categoría del fútbol español (la mejor clasificación de la historia, 12º clasificado, junco con la campaña 1987/88) hasta sufrir un desgaste en la temporada 2021/22 que le llevó a ser destituido.

El desacuerdo entre el club y Cervera radica en las cantidades por el despido y el asunto se tendrá que resolver en los juzgados.

"Es una pregunta para la que no estaba preparado. Hoy en día estas cosas pueden pasar. Después de seis años y de un ascenso de Segunda B a Primera y ha pasado. A mí no me niega el finiquito el Cádiz CF, me lo niega quien lo ha hecho. Hay que esperar y ya está”, respondió Cervera al ser preguntado por cómo estaba la situación tras no alcanzar un acuerdo en el acto de conciliación. Cervera hizo estas declaraciones tras participar, junto a Fran Escribá y Eduardo Berizzo, en un acto de apoyo al pueblo ucraniano organizado por la Federación Gallega de Fútbol.