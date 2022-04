La (casi) imposible renovación de Jonsson en el Cádiz CF

El Cádiz CF continúa dando pasos para perfilar la plantilla de la próxima temporada 2022/23 a la espera de saber si militará en Primera División o Segunda para terminar de completarla.

El fichaje del extremo Awer Mabil y la renovación del delantero Álvaro Negredo son la demostración de los movimientos del club de cara al futuro. Hay contactos con el lateral Carlos Akapo para la posible renovación y es difícil la continuidad del medio Álex Fernández y el extremo Salvi Sánchez, que acaban contrato el próximo 30 de junio.

Hay un caso abierto que no tardará en resolverse. Jens Jonsson cumple su segunda campaña en el Cádiz CF que nada tiene que ver con la primera. Fue uno de los jugadores importantes en la consecución de la permanencia en la máxima categoría en el curso 2020/21.

La situación ha cambiado para el danés en el ejercicio 2021/22. No tiene tanto protagonismo, y menos aún desde el aterrizaje de Sergio González.

La llegada del nuevo entrenador a mediados de enero coincidió con el intento del centrocampista de marcharse al Valencia. El Cádiz CF puso precio al traspaso pero el conjunto che no quiso pagar y el futbolista se quedó.

El jugador nórdico reconoció en febrero que le gustaría formar parte de otro equipo la próxima temporada, si es posible en la Liga española. Parece que la posibilidad del Valencia sigue abierta.

El contrato de Jonsson con la entidad cadista finaliza el próximo de 30 de junio, aunque hay dos condiciones que si se cumplen conllevan la renovación inmediata del medio. Una, que el equipo amarillo logre la salvación. Otra, que el danés haya disputado un mínimo de 25 partidos oficiales con al menos media hora sobre el césped en cada uno de ellos.

Jonsson acumula hasta la fecha 22 encuentros entre Liga y Copa del Rey esta campaña, aunque sólo en 19 llegó o rebasó los 30 minutos. Eso supone que le quedan seis para llegar a la cifra establecida en su contrato y sólo restan siete jornadas para el epílogo del campeonato.

No parece que el escandinavo vaya a llegar a esos 25 partidos. No entra en los planes de Sergio González. Desde la llegada del nuevo entrenador, Jonsson sólo ha participado en dos duelos, ambos de suplente y por debajo de la media hora: 28 minutos contra el Mallorca y diez frente al Celta de Vigo. No ha jugado en las últimas siete jornadas.

Para llegar a la renovación automática (además de la permanencia en Primera), el medio tendría que jugar en seis de los últimos siete envites. Salvo un giro radical, Jonsson no llegará a los 25 partidos con media hora y por tanto quedará libre cuando acabe el presente curso. Será entonces cuando se incorpore a otra escuadra, que podría ser el Valencia si el cuadro che mantiene su interés en el futbolista.