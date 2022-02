Jonsson reconoce que quiere salir del Cádiz CF y lanza un dardo a Cervera

Jens Jonsson solicitó al Cádiz CF que le dejase marchar al Valencia en el pasado mercado de invierno, pero el club se mantuvo firme en no dejarle salir gratis.

La entidad cadista estuvo dispuesta a facilitar el cambio de aires de Jonsson pero sólo como un traspaso que el Valencia se negó a afrontar, por lo que el danés se quedó en el conjunto amarillo.

Como ya informó este periódico, el centrocampista acaba su contrato con el Cádiz CF el próximo 30 de junio, aunque hay una cláusula de renovación automática por un año más en el caso de jugar 25 partidos oficiales con un mínimo de media hora en cada uno. Lleva 19 y restan 14 jornadas.

El medio hizo declaraciones en el periódico 'Campo' de su país natal. No ocultó que le agradó el interés del Valencia y tampoco escondió su deseo de cambiar de aires cuando finalice la presente temporada.

"Estoy feliz y orgulloso de que el Valencia se haya fijado en mí, es la demostración de que lo que he hecho no es el del todo malo", indicó Jonsson sobre el interés del conjunto che. Es algo que se toma como "una palmadita en la espalda" al tratarse el Valencia de "un club enorme" y "un paso natural" en su carrera en el caso de poder ir a un equipo de mayor calado.

El futbolista escandinavo tiene en mente continuar en España la próxima campaña, aunque su idea no es mantenerse en el Cádiz CF a tenor de sus palabras. "Hay una cláusula en mi contrato que recoge que si juego un número de partidos se extiende. Pero me gustaría probar algo diferente y me encantaría quedarme en España".

¿Por qué no quiere moverse de España el jugador nórdico? Por dos razones: "Me encanta el país y la Liga y me encanta vivir en España". Eso sí, insiste en que "me gustaría probar algo más".

Lo prioritario ahora para Jonsson es que el Cádiz CF pueda conseguir la permanencia en Primera División. Se mostró contento con el nuevo entrenador, Sergio González, y dejó un mensaje con el que no dejó en muy buen lugar a Álvaro Cervera. "Ha sido liberador tocar un poco más el balón. Ahora nos centramos más en ese aspecto aunque no quiere decir que tengamos que jugar como el Barcelona. Sí hay más importancia a lo que hay que hacer con el balón, eso es algo está bien".