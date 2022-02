La salvación se complica: el Cádiz CF baja un puesto

El Cádiz CF sigue complicándose la vida en la complicada contienda por la permanencia. Pasan las semanas y no da el paso al frente necesario. Le urge ganar pero no lo consigue. Y para colmo, pasa a depender de lo que hagan los adversarios que también andan metidos en la pugna que se libra en la parte trasera de la tabla. No hay peor contexto que quedar en manos de los demás.

No sumar de tres en tres depara consecuencias negativas en la clasificación. El empate ante el Celta de Vigo cosechado el pasado sábado 13 de febrero deja al conjunto amarillo en una situación aún más delicada de la que ya estaba.

Y es que mientras los amarillos no hicieron la tarea frente al cuadro gallego, el Deportivo Alavés sí avanzó con una zancada larga al imponerse (2-1) al Valencia en el primer choque dominical de Primera División.

El triunfo de los vitorianos, unido a la igualada ante el Celta, provoca la caída de un puesto del Cádiz CF. El equipo amarillo pasa de la 18ª posición a la 19ª, la penúltima, con 24 hojas ya arrancadas del calendario.

El Cádiz CF, con sólo 19 puntos, se ve superado por la escuadra vasca, que llega a los 20 ubicada en el 18º escalón.

La caída de un puesto es el vivo reflejo de que el Cádiz CF no acaba de estar bien, aunque los marcadores más importantes en el 24º capítulo son los que obtengan los rivales directos que señalan la frontera de la salvación.

El Mallorca 17º clasificado con 23 puntos, cerrará la jornada con el partido contra el Athletic de Bilbao programado para la noche del lunes 14 (a partir de las nueve de la noche, televisado en directo y en abierto a través del canal Gol). Una derrota de los bermellones dejaría a los amarillos a cuatro puntos del objetivo, uno menos que la semana pasada. Ese sería el mejor supuesto.

En el peor de los casos, el Cádiz CF quedaría a seis puntos de la continuidad en Primera si el Mallorca gana (se colocaría con 26) y también vence o empata el Granada (16º con 24) en el terreno de la Real Sociedad el domingo por la tarde. En ese caso, el Getafe pasaría al 18º peldaño con 25 puntos justo antes de que el conjunto madrileño visite el estadio Nuevo Mirandilla (antes Carranza) el próximo sábado 19 de febrero.

Lo que sí queda claro es que los amarillos ya no tienen el más mínimo margen de error. Si no reaccionan de inmediato corren peligro de verse descolgados de manera definitiva en la lucha por la salvación.