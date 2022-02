Sergio: "Somos clavos que te pegan por todos lados"

Rueda de prensa de Sergio González, entrenador del Cádiz CF. Balance de lo acontecido en el terreno de juego. "Entendíamos qué rival teníamos enfrente. En la primera parte hubo pocas ocasiones, pero el debe de la primera parte es que no dábamos tres o cuatro pases seguidos. No jugábamos por fuera. Hemos estado mucho en fase defensiva más que ofensiva. En la segunda parte fuimos más descarados y el partido se igualó. Una ocasión clara que de meterla era un punto de inflexión. Mientras que el Celta no ha generado casi nada. Ha llegado luego el penalti y prefiero no verlo; penalti ajustado. A partir de ahí ha sido todo un follón, pero el equipo ha competido, tiene ganas y tiene alma".

La polémica de otro penalti en contra señalado a su equipo. "Tengo la sensación de que ahora mismo somos clavos que te pegan por todos lados. Esperemos que alguna vez seamos martillo y golpeemos nosotros. Ledesma me dice que no hay tanto contacto para que sea penalti. No sé decir; los del otro día no eran tan claros. Mateu me ha explicado al final del partido... Estamos siendo golpeados, pero debemos mejorar porque el equipo tiene calidad para hacerlo. Hay que confiar en los árbitros".

Las ocasiones no materializadas. "Al final lo comentamos. A balón parado debemos sacar mucho más rendimiento. El debe es el balón parado; es un arma que debemos incorporar y debemos generar mucho más peligro. Estando peleando por la salvación debemos sacarle más", añadiendo que "nos han faltado acciones combinativas tras robar". "Hemos estado precipitados y muy acelerados. Hemos querido solucionar todo demasiado rápido. Eso, en la primera parte. En la segunda parte hemos llegado más pero debemos generar más. Ojalá pudiéramos tener todo. No sé si incluso gozamos de las mismas o algunas más ocasiones que ellos".

La realidad de no ganar. "El equipo lo da todo a nivel físico y defensivo, pero a nivel ofensivo tiene mayor margen de maniobra. A nivel defensivo estamos muy alto y los últimos tiros a puerta son de penalti, pero queda el tema ofensivo. Hay muchas herramientas en ataque que debemos encontrar para conseguir la victoria".

Idrissi y Alarcón. "Idrissi está algo encogido, ha tenido acciones buenas con otras menos buenas. Es tímido y debe abrirse a los compañeros. Al final es encontrar su sitio y su ritmo deportivo. El tema de Alarcón -continuaba- es porque el Celta acumula gente y Alarcón tiene prestaciones fuertes a nivel físico para hacerlo, así como su condición técnica para cambios de orientación".

¿Sigue el Cádiz CF vivo? "Lo veo muy vivo. La realidad es la que es, no somos bobos, pero no va a sumar hablar de la realidad. Hay que trabajar pensando en el Getafe para superar ese partido. No hay margen de maniobra y debemos conseguir esas seis victorias. No debemos pensar en más cosas. La idea es ganar al Getafe".