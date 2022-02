El Cádiz CF acumula diez jornadas seguidas en descenso

Mientras hay vida hay esperanza y el Cádiz CF, mientras tenga opciones, va a seguir peleando por la permanencia en la máxima categoría del fútbol español. No lo tiene fácil pero tampoco es imposible. La primera tarea, de indudable urgencia, es ganar partidos. Lleva sólo tres victorias después de 24 capítulos y no hay otra manera de salir del túnel que no sea con un salto de tres en tres puntos continuado en el tiempo.

La realidad es que la situación no es nada buena y todo queda expensas siempre de una reacción en el futuro inmediato que no termina de producirse. O empieza a ganar o se cierra una nueva etapa de la entidad cadista en Primera División.

El Cádiz CF trata de rebelarse y fija la mirada en el próximo partido, el de la 25ª jornada. Una nueva cita en el estadio Nuevo Mirandilla (antes Carranza), esta vez contra el Getafe, y de nuevo con la obligación de conjugar el verbo vencer con el inestimable apoyo de la afición.

El conjunto amarillo encara el encuentro ante el cuadro madrileño en un contexto complicado, atrapado en el laberinto de la parte trasera de la clasificación. Cumple diez jornadas consecutivas ubicado en descenso desde que cayó a esa zona en el 15º capítulo tras la abultada derrota en casa (1-4) ante el Atlético de Madrid.

Dos meses y medio enfangado en terrenos pantanosos que no consigue abandonar por más que lo intenta. Desde el pasado 28 de noviembre, el Cádiz CF reside en el sótano y no encuentra la puerta de salida. En esa decena de encuentros sólo fue capaz de sumar siete puntos de 30 posibles. Una cosecha muy pobre.

La mala trayectoria se llevó por delante a Álvaro Cervera tras cinco años y nueve meses en el club y es Sergio González quien busca la solución desde el episodio 21º. Una difícil papeleta.

El equipo amarillo lleva media temporada 2021/22 en descenso. A las diez jornadas seguidas se unen dos anteriores, la 11ª y la 12ª, en la que sufrió su primera estancia en la zona más desagradable. En total, 12 jornadas de 24 entre los puestos que conducen a Segunda División. Mal asunto, aunque con algo de margen, aunque sea poco, para rectificar.

Siete jornadas en la 18ª posición y cinco en la 19ª son las que acumulan los amarillos en la parte baja, condenados a sufrir en la constante lucha por el objetivo pero aún con la posibilidad de agarrarse a la élite.