El feliz cumpleaños de salvador Ledesma

El Cádiz CF sigue metido en problemas. Necesitaba la victoria de manera urgente pero no pasó del empate frente al Celta de Vigo. No sólo no venció el pasado sábado 12 de febrero sino que además estuvo cerca de la derrota tras el penalti señalado por Mateu Lahoz en la recta final del partido. La sombra de un nuevo batacazo sobrevoló el santuario cadista.

Fue entonces cuando emergió la figura de Jeremías Conan Ledesma. El conjunto amarillo se vio perjudicado una vez más por una decisión arbitral tras un leve contacto entre el arquero y Santi Mina dentro del área.

El delantero y el cancerbero protagonizaron después la secuencia del lanzamiento. Santi Mina tiró rasó a un lado y el portero, que aguantó todo lo que pudo, adivinó la dirección que tomó el balón para despejar y de manera sostener a su equipo.

Con su decisiva parada, Ledesma salvó al Cádiz CF de una derrota que hubiese hundido aún más a un equipo que no termina de dar con la puerta de salida de la zona de descenso.

De no sumar un punto a quedarse con uno gracias al argentino. Con el penalti que paró, mantiene un hilo de esperanza en la cada vez más complicada pelea por la permanencia. Cree y hace creer por más difícil que se ponga la salvación. De hecho, valoró la importancia del punto obtenido.

Ledesma cumplió 29 años años un día después de su acertada intervención con la que impidió un varapalo que hubiese sido de difícil digestión. Lo que valía era ganar pero una vez que el triunfo no fue posible, el empate se convirtió en un mal menor a la espera del siguiente compromiso (25ª jornada), de nuevo en casa esta vez frente al Getafe (sábado 19).

El guardián de la portería, fijo en todos los partidos de Liga (antes con Álvaro Cervera y ahora con Sergio González), anticipó un día la celebración del aniversario de su nacimiento con una parada providencial. Era el octavo penalti al que se enfrentaba esta temporada. Los siete anteriores acabaron en gol hasta que por fin consiguió el objetivo de impedir que el esférico traspasara la línea.

El portero, que cumplió su partido número 56 con el Cádiz CF, no hizo sangre del error cometido por Mateu Lahoz en el penalti. Aunque mostró su desacuerdo, fue respetuoso con el colegiado. "Es un gran árbitro y todos nos podemos equivocar", dijo.