Nuevo atasco: Álex Fernández, más lejos de renovar por el Cádiz CF

En el Cádiz CF están centrados en la pelea por la permanencia en Primera División (quedan siete jornadas que se antojan decisivas) pero no descuidan la planificación de la próxima temporada 2022/23 más allá de la categoría en la que milite el equipo.

El fichaje del extremo Awer Mabil (a falta de su anuncio oficial en los próximos meses) y la renovación de Álvaro Negredo son los ejemplos más palpables de los movimientos que se cuecen en la entidad cadista a falta de que se resuelvan algunos asuntos.

Uno de las interrogantes que se prolonga en el tiempo gira en torno al futuro de Álex Fernández. El centrocampista recorre su quinta campaña en el conjunto amarillo (llegó procedente del Elche), con el que acumula 181 partidos oficiales (50 de ellos en Primera) y una treintena de goles (siete marcados en la élite).

El contrato del futbolista madrileño con la entidad cadista expira el próximo 30 de junio y la duda es si después de esa fecha continuará o no. Es libre de negociar con cualquier club desde el pasado 1 de enero. Se extendió el rumor de que había firmado por el Real Betis para el curso venidero pero en principio no parece que vaya a reforzar al conjunto verdiblanco.

El Cádiz CF y los representantes del jugador han mantenido diversos contactos para abordar la renovación. Llevan meses de tiras y aflojas y no terminan de alcanzar un acuerdo. Las negociaciones han pasado por varias fases de acercamiento y distanciamiento.

Las dos partes habían retomado las conversaciones en fechas recientes pero de nuevo vuelve a producirse un frenazo, quién sabe si definitivo o uno más entre los múltiples que se han producido desde el pasado año.

Restan poco más de dos meses y medio para la fatídica fecha del 30 de junio y a día de hoy parece complicado que Álex Fernández pueda renovar una vez más por el Cádiz CF. Las posturas siguen alejadas y los contactos se han enfriado.

El 8 del equipo amarillo ha perdido protagonismo desde el aterrizaje en el banquillo de Sergio González. En los últimos encuentros ejerce el papel de suplente y suele disponer de pocos minutos. En el partido contra el Betis, saltó al césped en el 85. El nuevo entrenador opta antes por otros jugadores.

Álex deja de ser un jugador básico en el esquema de juego. Ya no es una prioridad y si además no tiene un rol de actor principal, no es descabellado pensar que busque otro lugar en el que sí encuentre un sitio en el once.