Sólo un equipo de la zona baja no ha puntuado ante el Atlético de Madrid

El Cádiz CF vuelve a la zona de descenso que había abandonado hace un par de jornadas. La derrota (1-2) ante el Betis el pasado sábado 9 de abril y la victoria (1-0) del Mallorca sobre el Atlético de Madrid devuelve a los amarillos a la 18ª posición en el 31º capítulo liguero. La permanencia en Primera División se complica un poco más a falta de siete encuentros.

El conjunto de Sergio González no hizo los deberes en casa frente a la potente escuadra verdiblanca y además no se dio en Son Moix un marcador favorable a sus intereses. Y es que el Atlético de Madrid, vigente campeón, no es precisamente un equipo fiable esta temporada.

El cuadro colchonero, con su manifiesta irregularidad, se ha convertido en juez de la parte trasera de la clasificación. Y el perjudicado por esa situación es el Cádiz CF.

Y es que el conjunto gaditano es el único de los cinco que ocupan la zona más baja de la tabla que no ha podido vencer al Atlético este curso 2021/22. Es el único que no ha sumado un solo punto ante la escuadra entrenada por Diego Simeone.

Los rivales directos del Cadiz CF han sido capaces de alterar el guión y conseguir puntos extras frente a un adversario muy superior.

Los amarillos, inquilinos del 18º puesto, han perdido sus dos partidos contra los rojiblancos: 1-4 en la primera vuelta y 2-1 hace un mes en el Wanda Metropolitano.

El Deportivo Alavés, colista con 22 puntos, acredita una victoria (1-0) ante el Atlético. El Levante, 19º, atesora también 22 gracias a los cuatro que ha logrado ante los colchoneros: empate a uno en el Ciutat de Valencia y 0-1 en la capital de España.

El Mallorca, 17º con 29, es el que más jugo ha extraído de los enfrentamientos contra el equipo rojiblancos. Dos triunfos (1-2 y 1-0) y seis puntos de los bermellones que son claves en su lucha por la salvación.

El Granada, 16º también con 29, puede presumir de un éxito ante los de Simeone: 2-1 en la primera vuelta.

Todos los equipos han avanzado a costa el Atlético menos el Cádiz CF. La sangría de puntos de los rojiblancos ante los peores equipos del campeonato no se extiende al cuadro amarillo.

El Atlético se queda atrás en la lucha por el título de Liga con sus sucesivos tropiezos ante los equipos de la zona baja. Ha perdido 17 puntos ante los cinco últimos clasificados. El Cádiz CF paga caro sus limitaciones propias y también los frecuentes varapalos de los colchoneros.