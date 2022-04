Pellegrini se alegra por el triunfo ante "un rival muy difícil"

Manuel Pellegrini destacaba el triunfo de su equipo sobre el Cádiz CF para seguir peleando por la Liga de Campeones. "Hemos tenido enfrente a un rival muy difícil, tuvimos claras ocasiones de gol antes de que ellos marcaran. Es complicado hacerles goles. Me gustó que no nos hemos desesperado nunca, tuvimos variantes y encontramos esos dos goles".

Todo ello huyendo de polémicas arbitrales. "Hay un árbitro y un VAR. Seguramente nosotros reclamamos esa jugada del gol anulado y ellos el penalti. Pero el partido que hicimos fue muy sólido en defensa, en ataque nos costó porque ellos pelean por cosas importantes".

La zona alta de la tabla: "Es un discurso que llevamos desde hace tiempo. El hecho de jugar la final de la Copa no debe hacer que nos olvidemos de la Liga. Hay un camino hecho y seguimos avanzando. Vamos a ir a todos los partidos como una final".

Regresó las dudas por el VAR: "Es un tema complicado, pero lo claro es que el VAR siempre va a ayudar a los arbitrajes. Si no hubiera no se revisaría nada. Ahora hay una segunda decisión. Luego habrá siempre controversias, pero se acabaron los fallos garrafales. Se ha mejorado. Estamos en una etapa ganadora y no creo que haya sido gracias a los árbitros".

Mérito a la remontada en el Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza): "Los tres que entraron aumentaron el volumen ofensivo. Hicieron los goles, además. Pero el equipo nunca se alteró. Tuvimos fe en nuestro juego y sabíamos que íbamos a darle la vuelta. Hay ese espíritu de equipo de solidaridad entre ellos".