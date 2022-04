Sergio: "El penalti es de risa, pero es penalti"

Sergio González, entrenador del Cádiz CF, compareció con cara de pocos amigos al acabar el encuentro; dolido por lo sucedido después de tomar ventaja en el marcador.

"Hay sensación de rabia, furia y mucha impotencia. El equipo no se ha merecido la derrota pero en momentos puntuales en la segunda parte no estaba pasando nada hasta que llegó ese golpe de calidad de Tello. Debatíamos en el banquillo si hacíamos cambios. En el gol de Tello incluso estábamos en superioridad numérica. Quizás a toro pasado, pues se podía haber hecho un cambio en el centro del campo para refrescar, pero tampoco sabemos qué hubiera pasado. El gol no nos dio tiempo a rectificar y hacer variaciones porque llegó esa jugada de mala suerte que ensombrece el partido en el que el equipo ha estado a buen nivel. No nos sirve para sumar puntos pero sí para ver nuestro nivel".

En cuanto a sus sustituciones, explicó que "sus cambios han sido más por bandas que por el centro". "Quizás el tema de Idrissi de haberlo sacado antes, pero estaban llegando bien en transiciones. Lo analizaremos bien y lo veremos. El partido estaba parado tranquilo y ha sido una acción aislada, no es combinativa. Si vemos las imágenes ha pasado así. Hay que mejorar la reacción después del gol. Hay que aprender desde la rabia y frustración".

El técnico del Cádiz CF no profundizó en exceso en las jugadas polémicas. "El gol anulado es por fuera de juego. Nuestro penalti es de risa pero es penalti. Le toca y puede pitarse. Las jugadas del final las ha visto en el VAR y dice que no ha pasado nada".

Sergio González sabía el enemigo que le esperaba. "Arriba tiene gente desequilibrante y multiplicado por dos. Aparecen por un lado y por otro. No hemos aprovechado ese desorden que pueden tener ellos. Ha faltado cierta precisión, aunque ellos tienen registros diferentes tanto en el campo como en el banquillo. Nosotros quizás no hemos sabido contrarrestar esa fuerza por fuera. Pero el gol primero ha sido una jugada aislada".

El precio de la derrota. "Supone un frenazo, está claro. Aunque esté enfrente al Betis, nosotros estábamos fuertes y una acción clave y otra desafortunada nos han tumbado. El camino es así y debemos buscar otro arrebato para volver a ganar".

Evitó polémicas con el VAR. "Es un penalti de risa, muy desafortunado pero le acaba dando un poco. Si hubiera jugado al fútbol no lo pita, pero debemos aprender para despejar a la primera. Estamos todos fastidiados pero el Cádiz CF está muy vivo. Estamos con la cabeza alta", agregando sobre el estado de ánimo de Alcaraz que "después de los partidos damos naturalidad a lo que ha pasado". "Él es consciente de que no ha estado afortunado. Pero lo vamos a gestionar con naturalidad y normalidad", concluye.