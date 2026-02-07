Horario y dónde ver en televisión el partido Cádiz CF - Almería

El partido de la 25ª jornada de LaLiga Hypermotion entre el Cádiz CF y el Almería coincide con la llegada de la borrasca Marta que provoca aviso naranja por fuerte viento y amarillo por lluvia. El duelo andaluz mantiene su fecha, el sábado 7 de febrero, salvo que la situación se complique. El estadio Nuevo Mirandillla acoge un enfrentamiento entre escuadras que sueñan con el ascenso a Primera División, aunque la amarilla se está complicando la vida (parte desde la undécima posición) mientras que la rojiblanca, en la cuarta, sí está metida de lleno esa contienda que se libra en la parte alta de la clasificación.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano vuelve a casa después de perder en el terreno del Huesca (1-0) en la que supuso la tercera derrota consecutiva de una segunda vuelta en la que de momento no sumado un solo punto. Los de Joan Francesc Ferrer 'Rubi' llegan con la moral elevada tras doblegar al Ceuta (4-2).

El Cádiz CF necesita ganar de manera urgente para frenar la dinámica negativa y evitar quedarse atrás en la complicada pugna por una plaza en la zona de 'play-off'. Como es habitual, los locales encaran el encuentro con varias ausencias: los lesionados Bojan Kovacevic, Suso y Iuri Tabatadze y el sancionado Jorge Moreno, expulsado en el envite dirimido en El Alcoraz el pasado fin de semana. La principal novedad es el regreso a la lista de Brian Ocampo tras cumplir castigo federativo además del posible retorno de Alfred Caicedo tras superar problemas físicos. El lateral derecho empezaría en el banquillo.

Horario del Cádiz CF - Almería

El encuentro entre amarillos y rojiblancos correspondiente a la 25ª jornada de Liga en Segunda División se disputa en el estadio Nuevo Mirandilla el sábado 7 de febrero a partir de las 21:00 horas (nueve de la noche).

Dónde ver el Cádiz CF - Almería

El choque entre la escuadra gaditana y el conjunto almeriense se puede ver en directo por televisión a través de LaLiga Hypermotion TV y plataformas asociadas como Movistar, Orange y Dazn. El partido entre equipos andaluces también se puede seguir a través de la narración online de Diario de Cádiz.