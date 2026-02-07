El entrenador del Almería sobre el partido en Cádiz: "Es un territorio muy difícil"

El entrenador del Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', considerado que ganar este sábado al Cádiz CF en el estadio Nuevo Mirandilla "significa derrumbar una puerta importante", por lo que su "intención es ir allí, ganar, traer los tres puntos" ante un rival "que no va a regalar nada" y ante el que "la dificultad va a ser extrema, como en todos los partidos".

"Es un territorio muy difícil. El Cádiz CF es un gran equipo, un histórico de España. Las estadísticas al final se rompen y, por eso, el sábado le vamos a dar más mérito incluso a esa victoria", afirmó el entrenador del Almería, quien señaló que no tiene noticias de una posible suspensión del partido por el temporal como la del Ceuta-Córdoba y señaló que si han "de viajar y jugar es porque la situación es para que se permita jugar, sin que haya posibilidad de problemas".

En lo deportivo, el técnico dibujó un parte médico abierto y condicionado por la evolución de varios futbolistas, defendió sin matices el potencial del grupo tras el mercado de invierno y afirmó estar "encantado con la plantilla" que tiene: "si vamos al cien por cien somos los mejores", aseveró.

En el plano táctico, el técnico dejó entrever continuidad y confirmó que tiene "claro quién va a participar el sábado" y que perseguirá mantener la presión alta mostrada ante el Ceuta.

"Ojalá la podamos mantener, la idea es intentar presionar arriba. Creo que con el perfil de los jugadores que han venido le hemos aumentado el valor y el nivel a la plantilla", concluyó el técnico.