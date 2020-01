El gol es cosa de todos

El gol está más repartido que nunca en el Cádiz CF. No dispone de un anotador de referencia como sí hay en otros equipos (Stuani lleva 19 en el Girona, Luis Suárez acredita 14 en el Real Zaragoza, Yuri acumula 13 en la Ponferradina…), aunque compensa esa carencia con la aportación de buena parte de la plantilla.

Juan Cala es el último en subirse al carro goleador con el tanto decisivo que marcó en el encuentro contra el Racing de Santander que se tradujeron en tres puntos de oro. Fue su estreno como cadista en esa faceta. Con él ya son 15 los jugadores entrenados por Álvaro Cervera que han visto puerta hasta este punto del campeonato.

Álex Fernández enarbola la bandera con ocho dianas. Le siguen Choco Lozano (cinco), Alberto Perea (cuatro), Nano Mesa (tres), David Querol (dos), Marcos Mauro (dos), Iza Carcelén (dos) y uno el canterano Javi Navarro, Jon Ander Garrido, Caye Quintana, Fali, Iván Alejo, Pacha Espino, Jean Pierre Rhyner y Cala. Completa la lista de los 35 goles que atesoran los amarillos en el torneo liguero el que marcó en propia puerta Alcalá en la victoria de los amarillos frente al Girona.

Hay jugadores que aún no han marcado pero lo pueden hacer en cualquier momento. Son los casos de Salvi, uno de los máximos asistentes de la división de plata (lleva seis); el recién aterrizado Jorge Pombo, José Manuel Jurado (si consigue tener el ritmo necesario para competir) José Mari, Edu Ramos… Y el nuevo delantero que en teoría debe incorporarse antes del cierre del mercado invernal.

Destaca la participación de la defensa en la producción goleadora. No hay una zaga que acierte más que la del líder de la Liga. Seis futbolistas de la retaguardia han firmado al menos un tanto: dos Marcos Mauro, un par Iza Carcelén, y uno Espino, Fali, Rhyner y Cala. Dos laterales y cuatro centrales.

Los goles de los defensas no fueron de relleno. Todo lo contrario. Marcos Mauro abrió la lata en el triunfo ante el Sporting de Gijón y fue el autor de la diana que supuso el empate en Tenerife.

Iza Carcelén protagonizó un doblete providencial en la remontada frente al Lugo. Fali mostró el camino de la victoria ante Las Palmas y Rhyner puso por delante al equipo en el traumático envite con el Mirandés.

El tanto que Cala marcó el pasado viernes fue el tercero que realiza el Cádiz CF desde fuera del área en el desarrollo de la temporada. El defensa se hizo con el esférico en el semicírculo y desde allí soltó un derechazo a media altura con el que el batió al cancerbero racinguista. Victoria y regreso al liderato.

Fue en la primera jornada cuando los gaditanos dieron en la diana desde fuera de los límites del área. Y además por partida doble en el choque frente a la Ponferradina. Primero lo hizo Javi Navarro con aquel espectacular golazo por la escuadra con un centro chut lejano, y después Alberto Perea con un misil desde la frontal.