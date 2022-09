El entrenador del Valladolid anticipa la clave del partido contra el Cádiz CF

El entrenador del Real Valladolid, José Rojo "Pacheta", ha asegurado en rueda de prensa, en vísperas de recibir este viernes 16 de septiembre al Cádiz CF, que los errores que está cometiendo su equipo "son fácilmente subsanables" y, puesto que las sensaciones de los jugadores y del cuerpo técnico son "muy buenas", la solución "siempre va a ser más sencilla".

A su juicio, "hay una importante capacidad de autocrítica y un análisis continuo, pero en este caso los datos hablan y corroboran que se está yendo por el buen camino", y ha defendido que "la clave está en el área, en que el equipo sea capaz de definir más", si bien ha advertido de que prefiere perder como se cayó en Montilivi, "siendo dominadores con y sin balón".

Cuestionado de nuevo este jueves por la polémica suscitada tras su protesta por el penalti no pitado sobre Gonzalo Plata, el técnico burgalés ha precisado que "la tecnología es buena si se utiliza bien, pero no se está sabiendo manejar el VAR" y ha insistido en que "el jugador no busca el contacto, sino el regate, y luego aparece la rodilla del rival para derribarle dentro del área, lo que es un claro penalti".

En este sentido, con respecto a la actuación de otros clubes a la hora de reclamar situaciones injustas, "Pacheta" ha comentado, sin entrar a valorar si el Real Valladolid está en inferioridad de condiciones respecto a otros, que él transmitió su opinión, haciendo de portavoz del Real Valladolid y, seguirá "dando guerra" cuando corresponda, ya que, en ocasiones "solo queda el recurso de la pataleta".

"Estoy encantado con la actuación de todos los integrantes del club y nunca diré nada en contra de los intereses del mismo, porque somos todos uno", ha añadido el entrenador blanquivioleta, quien ha centrado todos sus esfuerzos en el partido ante el Cádiz CF de este viernes, que afrontan con la firme creencia de que van a ganarlo.

Es consciente de que será un partido "muy duro", ante un rival que tan solo ha marcado un gol en las primeras jornadas de liga y que aún no conoce la victoria, y con un técnico, Sergio González "que hizo un gran papel en Valladolid, logrando el ascenso y manteniéndolo en Primera después", ha recordado.

También sabe que el rival habrá analizado sus defectos y virtudes, al igual que hacen todos y, al respecto, ha comentado que "lo que digan los demás del equipo da igual, ya que aquí todos saben dónde hay fallos, que se buscan minimizar, y cuáles son las virtudes, que se tratan de explotar al máximo".

"Nosotros tenemos un modelo de juego muy definido y se va evolucionando bien, ya que todavía el equipo se está ajustando, sobre todo en cuanto a los nuevos jugadores, pero aquí hay muchos argumentos y queda mucha tela que cortar. De hecho, siempre hemos sido mejores en la segunda vuelta, y así será también esta temporada", ha vaticinado.

Incidiendo en este tema, ha apuntado que "todo se quiere para ayer, pero es importante tener paciencia y seguir con la progresión, porque hay gente que va a dar mucho, pero que aún necesita acoplarse, como en el caso de Feddal, Kenedy o Narváez, que son grandes jugadores y, en algunos casos, pueden ser diferenciales".

Para este encuentro, contará con la única baja, segura, de Luis Pérez, quien tiene problemas en el aductor, tras el anterior partido ante Girona, mientras que los que han estado "tocados", como Guardiola o Kike, han evolucionado bien, y podrán estar ante el Cádiz, aunque seguramente no puedan salir de inicio.

De cara a sustituir a Luis Pérez en el lateral derecho, podría entrar Anuar en esa posición, gracias a su polivalencia, o volver a contar con el canterano Iván Fresneda, quien suplió a Luis Pérez ante Girona "y realizó un buen encuentro", a pesar de sus 17 años -este mes cumplirá la mayoría de edad-, por lo que podría convertirse en titular en campo vallisoletano.