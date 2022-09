Lo que se juega el Cádiz CF en Valladolid

El Cádiz CF afronta un cita de máxima relevancia en la sexta jornada de Liga. Las cinco derrotas en el arranque de la temporada 2022/23 (la más reciente ante el Barcelona) aumentan la trascendencia del partido contra el Real Valladolid que el viernes 16 de septiembre se disputa en el estadio José Zorrilla en la inauguración del fin de semana futbolero en Primera División.

Pese a que sólo se trata del sexto compromiso, el partido adquiere una dimensión poco habitual a estas alturas del curso. La errática trayectoria es la causa de que el Cádiz CF se juegue mucho. Estas son algunas de las claves de algo más que un encuentro:

El adversario: Es el primer choque frente a un rival directo en la pelea por la permanencia después de medirse a cinco conjuntos que por presupuesto están por encima. Sin embargo, el Valladolid es un recién ascendido y la salvación pasa en buena medida por este tipo de encuentros y los puntos que el Cádiz CF sea capaz de sumar. Tras una prolongada secuencia de varapalos, ganar es clave.

La clasificación: El cuadro gaditano se juega en territorio castellano-leonés la posibilidad estrenar el casillero de puntos esta temporada. Es el único que aún está a cero y urgente empezar a avanzar. Ocupa plaza de colista y tiene la opción de abandonar el último puesto. El Elche, 19º con un punto, visita el Camp Nou.

Los goles: El Cádiz CF el único que aún no ha visto puerta después de cinco capítulos ligueros. Está obligado a dar un paso en ataque porque si no perfora la portería contraria no hay nada que hacer. Una semana más sin marcar agravaría las comeduras de coco.

Goles en contra: Los gaditanos reciben gol en todos los envites, una clara señal de debilidad que está llamada a corregir sin dilación. El viernes tiene la oportunidad de cerrar su portería ante un rival de un nivel similar.

La dinámica: Los amarillos se juegan un cambio de tendencia en su visita a Zorrilla. Ganar daría un respiro, pero perder no haría sino aumentar la preocupación. En ese último caso habría peligro de hundimiento. El Valladolid podría escaparse con una ventaja de siete puntos. En el mejor de los casos, el Cádiz CF se quedaría a uno del 17º puesto.

Estabilidad: Una victoria tendría un efecto liberador. Además de empezar a sumar, el equipo tomaría un impulso anímico que necesita como el oxígeno. Lo contrario podría causar inestabilidad.

El entrenador: La ley no escrita del fútbol establece que los resultados son los que marcan el destino de los técnicos. Una sexta derrota seguida colocaría a Sergio González en una situación muy complicada. En el club ni se plantean la opción de un relevo en el banquillo, pero un nuevo revés sería un golpe difícil de digerir.

La plantilla: Los jugadores están llamados a demostrar que que son capaces de competir en Primera División. Ellos son los que deben sacar las castañas del fuego.

El parón liguero: Una victoria daría la tranquilidad durante las próximas dos semanas hasta que el equipo amarillo vuelva a jugar el próximo 1 de octubre. La inquietud iría a más en caso contrario.