Cádiz CF: Sergio no es ajeno al peligro de la destitución

La rueda de Sergio González, entrenador del Cádiz CF, sacó de manera inevitable el peligro que supone para un técnico llegar a la sexta jornada con el casillero de goles y puntos en cero. El catalán lo asume con entereza aunque la procesión va por dentro.

Se muestra ambicioso como no puede ser de otra manera. "El empate no lo firmo ahora mismo porque preparamos el partido para ganar porque si lo preparas para empatar ya sabes lo que puede acabar ocurriendo. La idea nuestra es entender donde le podemos hacer daño y dónde te hacen daño ellos. Poder ejecutarlo y salir con la cabeza alta de los partidos es muy importante. Creo que últimamente después de los goles no lo hacemos así. Debemos iberarnos y soltarnos. Vamos a Valladolid a ganar".

Y asume el riesgo que tiene el cargo en situaciones tan extremas como la del equipo amarillo. La famosa maleta con ruedas que forma parte de la ley, a veces muy injusta, del fútbol. "Los entrenadores nos focalizamos en la semana, que es la que es. Sabemos cómo es esto del fútbol. Pienso en el Valladolid, en ganar y que pase esta nube oscura y el chaparrón que ha caído y que salga el sol. No pienso en nada más. Sabemos de qué va esto y no creo que sea necesario decir si me la juego o no. Desde fuera o el entorno se sabe el 'regalo' con el envoltorio y se sabe todo lo que puede pasar", añadiendo que "después de lo del año pasado, confío que ninguno tenga ese pensamiento en la cabeza".

El peligro y las consecuencias en caso de perder en Zorrilla. "Tenemos más ingredientes y los que tenemos están a mejor nivel. Sobrino puede jugar los 90 minutos, Fede puede jugar los 90 minutos, Alejo está con más ritmo, Álex puede jugar cerca de los 90 minutos, Alcaraz puede jugar 35 ó 45 minutos, y eso va apareciendo y también se nota muchísimo en el trabajo diario. Está claro que ni me planteo no ganar en Valladolid. Cuando pase, si pasa, ya diré lo que pienso. Es un partido importante y mágico al mismo tiempo que te puede dar mucho. Vamos a pensar en eso", finaliza el preparador del Cádiz CF.