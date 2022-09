Valladolid - Cádiz CF: horario y dónde ver por televisión el partido de La Liga Santander

La visita a Valladolid, pese a ser todavía la jornada 6, tiene tintes dramáticos para el Cádiz. La horrible sensación de no puntuar ni marcar y ni siquiera tirar a puerta lastra a un conjunto que ya ha firmado el peor arranque histórico de primera división. Por eso, ya se habla de final en Cádiz. Y Sergio González, lo sabe.

El Cádiz CF visita Pucela intentando no mirar los antecedentes en Zorrilla. De los 26 partidos disputados en ese estadio, solo tres acabaron con victoria amarilla. El último triunfo fue en la 2004/2005, con gol de Jonathan Sesma, en el año que después se subiría a Primera División. Dejando los precedentes a un lado, el equipo se prepara para ir a por todas. La buena noticia es que un ex de los pucelanos como Alcaraz podrá llegar a la cita sin problemas, después de tener algunos minutos contra el Barcelona. Un jugador clave que el equipo espera con ganas, ya que hay falta de claridad en las ideas. También se espera el paso adelante en lo físico de gente de la defensa, que hasta ahora no anda muy sobrada y la incorporación en ataque de nombres como Bongonda, Ocampo y Sobrino. Estos dejaron algunos destellos la pasada jornada, pero aún están lejos de sus mejores momentos.

Enfrente está el Valladolid, que prefiere mantener un tono cauteloso. Los blanquivioletas dicen que del Cádiz se pueden esperar cualquier cosa. Los pucelanos tienen 4 puntos y ocupan el puesto 17 en La Liga Santander. Juegan en casa y reciben al colista de los cero goles y los cero puntos. Aún así, huyen del papel de favoritos. Su última visita al Girona acabó con derrota (2-1) por un gol de Oriol Romeu en el 88. Una semana antes, lograron ganar en Zorilla con gol en el 93 de Weissmann.

Fecha y horario del Valladolid - Cádiz CF

El encuentro de la jornada 6 de La Liga Santander entre Valladolid y Cádiz es el viernes 16 de septiembre a las 21 horas en el estadio José Zorrilla.

Dónde ver por televisión el Valladolid - Cádiz CF

El partido entre vallisoletanos y gaditanos se podrá ver en directo desde las 21 horas a través de GOL en abierto y por DAZN La Liga. Gol está disponible en la TDT y en las plataformas de Orange y Movistar. DAZN solo en estas últimas y en su propia app. Asimismo, el minuto a minuto con toda la última hora podrá seguirse a través de Diario de Cádiz.